Emekliye Ek Ödeme 23939 TL Olacak! Resmi Gazetede 21:00'de Açıklandı! Hesaplara Bakın! 

Emekli maaşlarını alan kişiler için yeni bir nakit ödeme var! 23939 TL ödeme almak isteyenlere devlet destekli emekli ödemesi verileceği açıklandı. Banka hesabı olan tüm emeklilere verilecek olan bu nakit kampanyasından faydalanacak olan kişilere 23939 TL ödemeler hemen aynı gün içinde yapılacaktır. 23939 TL ödeme başvuru yapacak olan kişilerin, kendi maaş aldıkları bankalar üzerinden hemen aynı gün içinde yapılmaktadır.

EMEKLİYE 23939 TL ÖDEME!

Emekli maaşlarını alan herkes, 23939 TL ödemeleri nasıl alacağını merak ediyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan herkes, Başvuru yaparak emekli ödemesi alabiliyor. Emekli maaşlarına göre verilecek olan bu nakit ödemeler, emekli kredisi olarak da geçmektedir. Tek farkı banka bu kredileri düşük faizli olarak ve devlet destekli olarak vermektedir.

KREDİ almak isteyenler, 23939 TL ödemeleri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Emekli maaşlarını alan kişilere 3 ay ertelemeli kredi vermektedir. Bu kredilerde şartlara uygun olan herkes kredi ödemelerini hesaplara atabileceklerdir. İhtiyaç kredisi için banka şubelerine gidebilir veya bu bankaların yaptıkları kampanyalar ile birlikte dilediğiniz zaman kredi alabilirsiniz.

Emekli maaşlarını kamu bankalarından almayanlar ise yüksek kredi notuna sahip ise bu kredilerden yararlanacaklardır. Emekli maaşlarına göre verilecek bu krediler, 3 ay ertelemeli kredi kredi notu yüksek olan kişilere aynı gün içinde verilmektedir.