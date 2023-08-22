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Emekliye EK Destek! Sabah 11.05'te IBAN'a Tıkır Tıkır 10.000 TL Yatacak

Emekli zammı sonrasında bankalarda emekliye destek olarak ek ödemeleri karşılıksız sunmaya başladı.

Emekliye EK Destek! Sabah 11.05'te IBAN'a Tıkır Tıkır 10.000 TL Yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 10:26

Emekliye EK Destek! Sabah 11.05'te IBAN'a Tıkır Tıkır 10.000 TL Yatacak - EYT'lilerin de emekli maaşı almaya başlaması sonrasında bankalar 2 milyondan fazla yeni müşteriyi gözlerine kestirerek daha cazip kampanyalarla emekli kapma yarışına girdi. Emekliye sunulan promosyon ödemeleri emeklinin cebine geri ödemesiz olarak girdiği için tercih sebebi olurken, düzenlenen ek kampanyalarla da cepler adeta şenlenmeye devam ediyor. EYT onayı sonrasında emekli promosyonlarında yaşanan gözle görülür artış hala devam etmekte. Bankaların promosyonları düzenlenen kampanyalar kapsamında 10 bin TL'ye kadar yükselmekte. Gün gün artan emeli promosyonu ödemeleri, vatandaşı cezbediyor. 

Ağustos ayı bitmeden bankaların Eylül emekli promosyonu ödemelerine adeta ayar verildi. İşte bankaların açıkladığı emekli promosyonu güncel rakamları... EYT'nin onay alması sonrasında 2 milyondan fazla birey emekli olma hakkına kavuştu. Bu durumda bankaların iştahını kabarttı. Hem özel hem de kamu bankaları müşteri çekebilmek adına adeta düğmeye bastı ve emekli promosyonu yükseltme yarışına girdi. Bu sayede emekli promosyonları 10,000 TL'ye kadar tekrardan yükseldi. Öte yandan temmuz ayında emekli maaşına yapılan zam sonrasında maaş aralığı değişen emeklinin tercih sebebi olması isteği ile bir güncelleme daha geldi. 

EYT SONRASI BANKALAR REKABETE GEÇTİ

ÜLKEMİZDE şu anda mevcut emekli sayısı 16 milyonun üzerinde seyrediyor. Zaten emekli promosyonu ödemelerinde bir adın önce olan banaklarda emekli promosyonu ödemeleri tekrardan bir adıma geçti ve emekli promosyonu 10.000 TL'ye dayandı. Bankalar bunu ek kampanyalar ile sağlıyor. Otomatik ödeme talimatı, referans yolu ya da kredi kartı çıkaran emelliye sunulan ek ödeme miktarları 13 binlere kadar dayanıyor. 

Bankalar emekli promosyonları 5000 TL ile 7500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu ödemelere ek olarak sunulan bir çok kampanya bulunuyor. Bu ek kampanyalardan en dikkat çekenleri, geri ödemesiz sunulan kampanyalar olduğu gibi diğer taraftan da faizsiz nakit avans kampanyaları da tüm dikkatleri üzerine topluyor. 

 

BAŞVURU SONRASI IBANA YATIYOR

Emekli promosyonu başvuruları sonrasında geçtiğimiz aylara kadar ilk maaştan sonra ödenen emekli promosyonu ödemeleri artık başvurusu sonrasında 3 iş günü içerisinde ıbana otomatik olarak aktarılabiliyor. Siz de istediğiniz bankanın emekli promosyonundan faydalanabilmek için hemen banka şubesi yolunu tutmanız gerekiyor. 

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