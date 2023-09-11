Emekliye 3. Bayram İkramiyesi TBMM Süzgecinden Geçti! Her Sene Verilecek

Ekim ayında TBMM açılması sonrasında ilk gündeme çıkacak olan konu emekli ikramiyesi olarak biliniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle emekliye tek seferlik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödenecek ve miktarı da 5.000 TL olacak.

Ülkemizin en önemli milli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı her sene 29 Ekim'de kutlanmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle Cumhurbaşkanlığına yakın makamlarca emeklilere özel bir ikramiye verileceği açıklandı. Emekliye 3. bayram ikramiyesi olarak ödenecek olan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi emekliler arasında büyük sevince Mahal verdi. Emekliler bu ikramiyeyi 29 Ekim'den önce alacak iken 1 Ekimde meclisin açılması sonrasında onay alması ile birlikte hemen hesapları aktarılmaya başlayacak.

Emeklilere Tek seferlik olarak verilmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, Hayat kalitesini arttırmayı hedeflerken Cumhuriyetimizin 100. yılı Dolayısıyla hediye niteliğinde ödenecek. Hükümet tarafından verilecek olan bu karar emeklilerin ekonomik durumlarını düzelmesi amacıyla sağlanacak ve emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmek ve refah seviyesini arttırmak amacıyla bu adım atılacak. Tek seferlik ödenmesi planlama bu ikramiyenin miktarıyla alakalı 5000 TL ödeme yapılacağı konuşulurken, emekli bu özel ikramiyeyi sabırsızlıkla bekliyor. Ancak Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkemizin kurtuluşunun 100. yılında emekliye verilecek olan bu Tek seferlik ikramiye onların Bayram sevincini adeta ikiye katlayacak.

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi birçok gruba ödenecek. SSK bağ-kur emekli sandığı emeklileri ile birlikte şehit yakını ve gaziler, Ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malülü ile birlikte Geçici köy korucuları bu destek ödemesinden faydalanabilecekler.

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi her sene verilecek mi?

Henüz onay almış olmasa da 5000 TL ödeme yapılacağı iddia edilen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile alakalı her yıl verilip verilmeyeceği sorusunun da yanıtı merakla araştırılıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Tek seferlik bir ikramiye olarak ödenmesi planlanan Bayram ikramiyesinin her yıl verilip verilmeyeceği konusunda da resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması akabinde yeni gelişmeler ile birlikte Resmi makamlardan açıklama gelecektir