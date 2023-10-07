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Emeklilerin gözü bu haberde! Emekliye 29 Bayram ikramiyesi verilecek mi? Ne zaman verilecek ve ne kadar?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 29 Ekim'de verilmesi beklenen ikramiyede. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekli vatandaşlara verileceği söylenen 5 bin liralık ikramiye konusunda bir çok soru bulunuyor. Emekliye 29 Ekim Bayram ikramiyesi verilecek mi? ne zaman verilecek? ne kadar verilecek? gibi sorular kafaları kurcalıyor. İşte merak edilen tüm soruların yanıtı.

Emeklilerin gözü bu haberde! Emekliye 29 Bayram ikramiyesi verilecek mi? Ne zaman verilecek ve ne kadar?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 22:54

Emeklilere özel bir sürprizin olup olmayacağı konusunda spekülasyonlar artıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere verilecek olan 5000 TL'lik ikramiye, milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Ancak bu ikramiyenin verilip verilmeyeceği henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmadı.

Yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alan yaklaşık 17 milyon emekli, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılında üçüncü bir ikramiye alıp alamayacakları konusunda heyecanlı. Sosyal medyada bu konunun sıkça konuşulduğunu görmekteyiz.

Emekliye 29 Ekim Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuda bir düzenleme yapmak için harekete geçtiğini belirtti. Bu düzenlemelerin ne zaman tamamlanacağına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmamış olsa da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

29 Ekim Bayram İkramiyesi Verilecek mi?

Yetkililerin bu konu üzerinde ciddi bir şekilde çalıştığına dair bilgiler mevcut. Emeklilere yönelik talepleri karşılamak amacıyla bu konuda çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade eden Dağ, "Bakanlıklarımız emeklilerimizin taleplerini karşılamak ve bütçe dengesi pozisyonunu masaya yatırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde açıklama yaptı.

29 Ekim Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Dağ, 29 Ekim'de emeklilere 5000 TL ikramiye verilip verilmeyeceği hakkında net bir tarih vermekten kaçındı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda titiz bir çalışma yürüttüğüne dair bilgilendirme yaptı. Emeklilere yönelik bu özel ikramiyenin verilip verilmeyeceği konusundaki çalışmaların tamamlanması durumunda, kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere verilecek olan özel ikramiye konusunda resmi bir açıklamanın yapılması büyük bir merakla bekleniyor. Bu konuda resmi bir açıklama yapıldığında, milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu açıklamada olacak. Emeklilerin talepleri doğrultusunda en doğru kararın verileceğine inanıyoruz. Bu süreçte emeklilerin sabırla beklemesi ve resmi açıklamaları takip etmesi önerilmektedir.

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