Emeklilere SGK Uzmanından Kötü Haber!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliler için yılbaşında yapılacak olan zam oranına ilişkin kötü haberi verdi. Bu haber, emeklilerin maaşlarına nasıl yansıyacağını ve yeni dönemde ne kadar maaş alacaklarına dair detayları içeriyor.

Yeni Yıl, Yeni Zam Oranı

Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını duyurdu. Ancak bu oran, emeklileri pek memnun etmeyecek gibi görünüyor. Erdursun, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılardaki değişikliklerin maaşları nasıl etkileyeceğini detaylarıyla paylaştı.

Emekli Maaşlarındaki Değişiklikler

Erdursun'un açıklamalarına göre, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapılması durumunda, kök aylığı 5 bin TL olan emeklinin maaşı 7 bin 500 TL olacak. Ancak bu zam oranı, katsayıların sabit kalmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Erdursun'un sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

“Ocak ayında emekliye enflasyon farkı ve oransal artış toplamında yüzde 50 zam verilirse, kök aylığı 5 bin TL olan ve 7 bin 500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024 yılında da 7 bin 500 TL almaya devam eder."

Emeklilik Şartlarına Dikkat!

Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli olacaklar için önemli uyarılarda bulundu. Erdursun'a göre, 2023 Aralık ayına kadar emeklilik dilekçesini verenlerin, 2024 Ocak ayında dilekçesini verenlere göre yüzde 10 daha az maaş alacağını belirtti.

Erdursun, emekli olmayı planlayanlara, “Plansız emeklilik dilekçenizi vermeyin. Emekli aylığını tek seferlik düşünmeyin, uzun vadede getirisini hesaplayın." uyarısında bulundu.

SSK (4/A) Emeklilik Şartları Ne?

SGK Uzmanı Erdursun, SSK emeklilik şartlarına dair de bilgiler verdi. İşe başlama tarihlerine göre değişen bu şartlar, emeklilik yaşı ve prim günü sayısını belirliyor.

2024 yılında emekli olmayı düşünenler için bu bilgiler oldukça önemli. Emeklilikte yaşanacak değişiklikler, maaşlara ve emeklilik şartlarına nasıl yansıyacak, merak edilen tüm soruların cevapları Erdursun'un açıklamalarında yer alıyor.