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Emeklilere Müjde: 5 Bin TL İkramiye Ödemeleri Başlıyor

Kasım'da 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği bu ödeme, çalışmayan emeklilere yönelik olarak belirlendi.

Emeklilere Müjde: 5 Bin TL İkramiye Ödemeleri Başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 13:20

Vatandaşların merakla beklediği emekli ikramiyesi konusunda gözler Kasım ayına çevrildi. 100. yıl kutlamaları kapsamında gündeme gelen ve sabırsızlıkla beklenen 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı, emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair yapmış olduğu açıklamada, emekli ikramiyesi ödemelerinin Kasım ayının 15'ini geçmeyeceği şeklinde bir taahhütte bulundu. Ancak, ödemelerin tam olarak hangi gün gerçekleşeceğine dair çalışmalar devam ediyor.

5 Bin TL İkramiye ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Milliyet Gazetesi Yazarı Cem Kılıç'ın kaleme aldığı makalede, emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiye ile ilgili tüm detaylar yer alıyor. Yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla, emeklilere, dul ve yetimlere ödenecek ikramiyelerle ilgili bilgiler şöyle sıralanıyor:

  • Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek.
  • Dul ve yetim aylığı alanlar, ölüm aylığı pay sahipliği oranında ikramiye alacak.
  • Sürekli iş göremezlik geliri ve yurtdışı hizmet birleştirmesi yaparak emekli olan kişiler de ikramiyeden yararlanabilecek.

Kimler İkramiye Alamayacak?

Aktif çalışma hayatına devam eden emeklilerin ikramiye almaya hak kazanamayacakları ifade ediliyor. Bu kapsamda;

  • Ekim ayı içerisinde herhangi bir işte çalışan emekliler,
  • Banka sandıklarına tabi olarak çalışanlar,
  • Bağ-Kur'a tabi çalışan ve sigortalı olmayan emekliler, ikramiyeden faydalanamayacak.
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