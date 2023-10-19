Emeklilere Kasım Sürprizi: 5.000 TL İkramiye ve 12.500 TL Ek Gelir!

Türkiye'de emekliler için heyecanlı günler başlıyor. Kasım ayında ödenecek olan 5.000 TL ikramiye ve Ocak'ta beklenen maaş zammı, emeklilerin gözünü bankalardaki promosyonlara dikti. Bankalar, emeklilere sunulan promosyonlarda rekabeti kızıştırıyor. Şimdi emekliler, maaşlarını hangi bankadan aldıklarına göre, 12.500 TL'ye varan promosyon fırsatlarıyla karşı karşıya.

Promosyonlar Nasıl Belirleniyor?

Bankaların sunmuş olduğu promosyonlar maaş dilimine göre değişiklik gösterebiliyor. Daha önce belirlenen promosyon miktarları şöyleydi:

3.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3.000 TL

3.500-7.500 TL maaşı olanlara 3.500 TL

7.500-10.000 TL maaşı olanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaşı olanlara 5.000 TL

Yeni Dönemde Ne Değişiyor?

Yakın zamanda yapılan maaş zamları, birçok emeklinin maaş diliminin değişmesine neden oldu. Bu durum, Ocak ayında taban maaşın 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmesini ve maaşlarda yüzde 50'ye varan bir artışın planlandığını ortaya koydu. Bu değişiklikler, promosyon sınırlarının da yeniden belirlenmesi gerektiğini gösteriyor. Bankalar, bu süreçte emeklilere daha cazip teklifler sunarak, promosyon miktarlarını 12.500 TL'ye kadar çıkardı.

Emeklilerin Hakları Neler?

Emekli maaşını bir bankadan alan her birey, promosyon hakkına sahip oluyor. Seçilen bankaya '3 yıl maaşımı buradan alacağım' şeklinde bir taahhüt vermek, promosyon alabilmek için yeterli. Ancak emeklilere daha yüksek promosyon teklif edebilen bankalar, bazı ek ürün ve hizmetlerin kullanılmasını isteyebilir. Emekliler, 3 yılını tamamladıktan sonra yeni bir promosyon hakkına sahip oluyor. Ayrıca, süre bitmeden banka değiştirme veya promosyon cayma hakkı gibi seçenekler de bulunuyor.

Bankaların Promosyon Teklifleri

Birçok banka, emeklilere özel promosyon kampanyaları düzenliyor. İşte bazı bankaların promosyon teklifleri:

- AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor.



- DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.



- FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.



- GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500- 10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor.



- HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.



- ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira ek nakit promosyon ödüyor.



- İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.



- KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.



- ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.



- QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500- 9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor.



- TEB: Başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.



- VAKIFBANK: Banka, başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor.



- YAPI KREDİ: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 5.250, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.