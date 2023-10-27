Emeklilere 9000 TL’lik ödeme tek sefere mahsus yapılacak! Şimdi duyuru geldi

Emekliler için bankalardan yeni promosyon fırsatları gelmeye devam ediyor. artık ekim ayı emekli promosyon ücretleri tamamlanmak üzere. Kasım ayının gelmesiyle birlikte emeklilere yönelik yepyeni kampanyalar başlayacak. bankalarda yavaş yavaş yeni promosyon duyurularını açıklamaya başladı. nakit sıkıntısı çeken bankalardan karşılıksız ve geri ödemesiz nakit destek almak isteyen emeklilere Finansbank'tan büyük fırsat var.

Emekli maaşı alan ve nakite ihtiyacı olan vatandaşa ilaç olacak Finansbank Yeni emekli promosyon kampanyası şartları ve detaylar ortaya çıktı. kampanyaya katılmak isteyen emekliler sadece 3 yıllık taahhüt verecek başka hiçbir şey yapmadan 9.000 TL ödemeyi cebine koyacak. Peki Finansbank emekli promosyon şartları neler? Finansbank emekli promosyon kampanyası detayları haberimizde…

FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON DETAYLARI

Finansbank emekliye yönelik yepyeni bir kampanyaya daha imza atıyor. 9.000 TL'lik Emekli promosyonu için Düğmeye basan banka, emekli vatandaşı maaş müşterisi yaparak hem bütçesini rahatlatmak istiyor hem de müşteri portföyünü genişletmek. Emeklilere oldukça cazip fırsatlar sunan Finansbank son derece Cömert davranıyor ve kesenin ağzını sonuna kadar açıyor. emekli vatandaşlara kalan tek şey ise maaşlarını taşımak ve Finansbank müşterisi olmak oluyor.

FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI

SSK bağ-kur memur emeklisi ve EYT emeklisi olanlar için yepyeni kampanyalar sunan Finansbank'a emekli promosyon tutarları maaş aralığına göre belli oluyor. emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlar 8.000 TL promosyon alabiliyor. Ayrıca Buna ek olarak Finansbank'tan 1000 TL'lik de bir nakit ödülü kampanyası var. bu kampanya Finansbank'ın kredi kartını kullanan emekliler için geçerli. emekli maaşını Finansbank'a taşıyarak 3 yıllık taahhüt veren aynı zamanda Finansbank kredi kartlarından da kullanan emekliler toplam 9.000 TL promosyonu cebine koyuyor.

KASIM AYI SONUNA KADAR GEÇERLİ

Finansbank'ın yeni promosyon kampanyasında süreler ve belli oldu. ekim ayı promosyon ücretlerini tamamlayan Finansbank kasım ayı sonuna kadar vereceği promosyon desteğini 30 Kasım 2023 tarihine kadar başvuru yapan emeklilere sağlayacak. emekliler bu tarihi kaçırmadan başvuru yapmaları durumunda Finansbank promosyon ödemesini 3 gün içinde cebine koyacak.