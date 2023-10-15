Emeklilere 12.500 TL'ye Kadar Promosyon! Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor?

Bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar rekabet ortamını daha da kızıştırdı. Emeklilere, dul ve yetimlere sunulan banka promosyonları ile ilgili kampanyalar hareketleniyor. Bankaların önerdiği tutar, 12 bin 500 liraya kadar ulaşıyor. Bu durum bankalar arasındaki rekabetin artmasına neden oluyor.

Emeklilere 12.500 TL'ye Varan Promosyon Fırsatı: Bankalar Arasındaki Rekabet Kızışıyor!

Emeklilere, dul ve yetimlere sunulan banka promosyonlarında değişiklikler yaşanıyor. Bankaların bu alandaki kampanyaları kızıştı ve 12.500 TL'ye kadar nakit promosyon sunma olanağı doğdu.

Promosyon Kampanyaları Yeniden Başladı

Emeklilere ve EYT'li bireylere sunulan ek gelir fırsatında, bankaların ödediği tutar 12.500 TL'ye kadar yükseldi. Bazı bankalar promosyonları artırmak için otomatik fatura ödeme talimatı veya kredi kartıyla alışveriş yapma gibi şartlar koşarken, bazıları ise bu tür ek koşullar olmadan promosyon sunuyor.

Promosyon Nasıl Alınır?

Emekliler, dul ve yetimler istedikleri bankanın şubesini ziyaret ederek veya mobil uygulamaları üzerinden promosyon için başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında 3 yıllık taahhüt vermek gerekiyor. Ancak daha avantajlı bir teklif karşınıza çıkarsa bu süreyi beklemeniz zorunlu değil; kalan süre için alınan promosyon iade edilmelidir.

Promosyon Tutarlarında Artış Bekleniyor

Promosyon kampanyaları aktifken, Ocak ayında gerçekleşecek olan zam ve iyileştirmeler bazı emeklilerin alacağı promosyon tutarını artıracak. Bu, emeklilere daha yüksek promosyon alabilme olanağı sağlayacak. Öngörülere göre en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilecek, bu durumda tüm emekliler en üst maaş diliminde belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Emeklilere ödenen promosyon miktarları bankalara ve maaş dilimlerine göre değişiklik gösteriyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon miktarları:

AKBANK

Maaşa göre sırasıyla 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ek olarak kredi kartına 1 fatura ödeme talimatı için 400 lira, en fazla toplam 2.000 lira chip para veriliyor.

DENİZBANK

Maaş dilimlerine göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca müşterilere özel kredi fırsatları sunuyor.

FİBABANKA

Maaş dilimlerine göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiştir.

GARANTİ BBVA

Maaş dilimlerine göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla yapılacak 500 lira harcamaya ek olarak 1.000 lira bonus verilmektedir.

ING

Maaşa bağlı olarak 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Emekli maaşını bankaya yeni taşıyanlara, her otomatik fatura talimatı için 1.000 lira, en fazla toplamda 4.000 lira veriliyor.

İŞ BANKASI

Maaş kategorilerine göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

KUVEYT TÜRK

Maaş dilimlerine göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

ŞEKERBANK

Maaş dilimlerine göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

QNB FİNANSBANK

Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Kredi kartıyla yıllık harcamada 1.200 lira indirim.

TEB

Maaş dilimleri için sırasıyla 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS

2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapanlara maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakını getirenler için kişi başı 250 lira ve maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

YAPI KREDİ

Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. 2 fatura ödeme talimatına 500 lira, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira ekstra veriliyor.

HALKBANK

Maaş kategorilerine göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

VAKIFBANK

Maaş dilimlerine göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ZİRAAT BANKASI

Maaş dilimlerine göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Banka Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Banka seçerken ATM erişimi bol olan, kolay ulaşılabilir şubeleri olan bankaları tercih edebilirsiniz. Bankaların promosyonla ilgili tekliflerini iyi değerlendirmeniz ve kampanya şartlarını detaylıca okumanız önerilir.

BANKA SEÇİMİNDE DİKKATLİ OLUN!

Promosyon almayı düşünen emeklilerin kafalarında oluşabilecek bazı sorular ve bu soruların cevapları şunlardır:

Emekli maaşı alan herkes promosyon alma hakkına sahiptir.

3 yıllık süresi dolan emekliler yeni promosyonlarını alma hakkına sahip.

Süresi dolmamış olanlar, kalan sürenin promosyonunu iade edip bankalarını değiştirebilirler.

Emekli maaşı yatırılan bankayı değiştirmek için bankanın bir şubesine başvurmak yeterlidir.

Promosyon alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bankaların sunduğu kampanyaların şartlarını detaylıca okumaktır. Bu sayede, emekliler en uygun promosyon teklifini seçebilirler.