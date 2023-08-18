Emekliler Dikkat! Yapı Kredi’den Tarihi Promosyon Fırsatı! Rakamlar Hortladı

Emekli maaşının açlık sınırının altında kalması, maaşların enflasyon karşısında ezilmesine mahal vermeye devam ediyor. Hal bu iken emekli kendisine ek ödeme seçeneklerini araştırıyor. Emekli promosyonları ve miktarları çok cazip geliyor. Ekonomik sıkıntı içerisinde git geller yaşayan emekli, bankaların sunduğu emekli promosyonlarına yöneliyor. Bankalar da emekli portföyünü genişletmek adına cazip emekli promosyon fırsatına ek kampanyaları ile birlikte emekliyi cezbediyor. Yapı Kredi emekli promosyonu da araştırılıyor. Yapı Kredi emekli promosyonu son dakika yapılan açıklamaya göre güncellendiği belirtilmişken, emekliye adeta bankada kuyruğa girecek cazip fırsatlar da sunuluyor.

Emekli maaşını Yapı Kredi'den almak isteyen vatandaşa özel olarak Yapı Kredi hem banka kampanyası hem de promosyon ödemesi yapıyor. Yapı Kredi, emekli maaş promosyonu tutarını 9.500 TL’ye kadar yükselttiğini duyurdu. Bankalar arasında şimdiye kadar verilen en yüksek promosyon miktarı olarak biliniyor. Bütün bankaların emekli promosyonu ödemeleri 5.000 TL civarında seyrederken, Yapı Kredi’nin sunduğu fırsattan faydalanmak isteyen emeklinin bankanın yolunu tutması gerekiyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Yapı Kredi emekli promosyonu açıklaması bankanın resmi internet sitesinden açıklandı. emeklinin bir aylık net geliri 3.499 TL’ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli müşteri, maaş promosyonu kampanyasından yararlandıktan sonra 60 gün içerisinde iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verirse 500 TL ek promosyon alabiliyor.

Emekli müşteri, Yapı Kredi Bankası’ndan alacağı kredi kartından 500 TL harcama yaptığında 1.000 TL daha ek promosyon ödemesi alabiliyor.

Emekli müşteri, en az 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullandığında 500 TL daha ek promosyon alabiliyor.

Yapı Kredi’nin promosyon ödemesinden faydalanmak için bir kaç başvuru yolu bulunuyor. E-devlet hesabınız üzerinden başvurunuzu tamamlayabileceğiniz gibi SGK'ye giderek de başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. SGK'ya başvuru şeklinde devam etmek isteyen vatandaş, SGK'ya giderek, maaş taşıma yapacağını belirtmesi ve Yapı Kredi Bankası'na taşıyacağını beyan etmesi gerekmekte. Yapı Kredi’de maaş hesabınız yoksa, en yakın şubeye giderek açtırmanız sonrasında işlemleriniz onay alması durumunda promosyon ödemesi ile birlikte ek kampanyalara dahil olabilirsiniz.