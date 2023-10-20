Emekliler çay bile içemiyor! Kahvehaneciler sinek avlıyor

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, Türkiye'de birçok kesimi olumsuz etkiliyor, ancak bu etkilerden en fazla etkilenenlerden biri kahveci esnafı gibi görünüyor. Kahveciler, emeklilerin kahve mekanlarından uzaklaşması nedeniyle işlerinin yüzde 80'inin kötü olduğunu ifade ediyorlar. Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, girdilerin artması nedeniyle birçok kahvecinin iş yerlerini satmak zorunda kaldığını ve başka işlerde çalışmaya başladığını açıkladı.

Kahveciler, her geçen gün maliyetlerinin arttığını ve bu artışların kahve işletmelerini olumsuz etkilediğini belirtiyorlar. Çaya, şekere, elektriğe, doğalgaza, kiralara ve vergilere yapılan zamların kahvecilerin giderlerini daha da artırdığını söyleyen Başkan Çoban, bu artışları karşılayamayacak duruma geldiklerini ifade etti. Kahvecilerin en sadık müşterilerinden biri olan emeklilerin artık kahve mekanlarına gelmediğini vurgulayan Çoban, emeklilerin maaşlarının yetmediğini ve bu nedenle kahveye bütçe ayıramadıklarını belirtti.

Kahveciler için işler sadece maliyetlerle sınırlı değil, aynı zamanda mevsimsel etkenler de etkili oluyor. Kış aylarında hem müşteri sayısının azaldığını hem de işletme masraflarının katlandığını dile getiren Başkan Çoban, kışın doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte ek bir maliyetin ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, temizlik malzemeleri, su, soda ve meşrubat gibi malzemelere yapılan zamların da kahvecileri olumsuz etkilediğini ifade etti.

Eskişehir Kahveciler Odası'na kayıtlı binlerce üyenin yüzde 80'inin işlerinin kötü olduğunu belirten Çoban, bu zorlu dönemi atlatabilmek için birçok esnafın kahve işletmelerini sattığını veya başka işlerde çalışmaya gittiğini söyledi. Eskiden bir kahveyi uzun yıllar boyunca işleten esnafın artık bulunmadığını belirten Çoban, kahve işletmelerinin sık sık el değiştirdiğini dile getirdi.

Kahveci esnafının ekonomik kriz ve hayat pahalılığıyla mücadelesi devam ederken, çözüm arayışları da sürüyor. Ancak işlerin düzelmesi için daha fazla destek ve çözüm önerisi gerekiyor gibi görünüyor.