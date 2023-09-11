Emekli Zammı Düşük Kalmıştı! Son Dakika Yüzde 85 Zam Açıklandı

Temmuz ayında emekli maaşına yapılan yüzde 25 zam emeklinin yüzünü güldürmemişti. Bu zam ile birlikte memurlara artı seyyanen zam yapılması sonrasında çalışan maaşları konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Memura yapılan enflasyon artı seyyanen zam emeklinin de umutlarını yeşertmiş ve beklentileri çoğaltmıştı. Belediye personellerinin de toplu iş sözleşmeleri devam ediyor. Belediye çalışanlarının uzun zamandır devam eden promosyon görüşmelerine istinaden zam sözleşmeleri de toplu iş görüşmesi kapsamında imzalanıyor.

Son çalışan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri haberi Umurbey Belediyesi'nden geldi. Gün gün her belediyenin çalışanı kendisine yapılan zam oranını sosyal medyadan merakla takip ederken, öncülük olabilecek yüksek zam anlaşmaları da merak ediliyor. Hizmet-İş Sendikası ve Umurbey Belediyesi arasında süre gelen toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda Umurbey Belediyesi çalışanının yevmiyesine zam oranı yüzde 85 açıklandı. Belediye çalışanlarının maaşı böylece yüzde 85 artmış oldu.

Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ve Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan tarafından açıklaması yapılan sözleşme, belediye personelini mutlu etti. Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz, belediye maaş anlaşması ile alakalı olarak yaptığı açıklamasında "Umurbey'de emek veren işçi kardeşlerimiz için bu sözleşme hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Sözleşmeler gün gün açıklanıyor

Her belediyenin sözleşmesini imzaladığı görüşme sonuçları, anında resmi sosyal hesaplarından paylaşılmakta. Ülkenin dört bir yandan bu anlaşmalar devam ediyor. Ocak ayı akabinde maaşlara yapılacak olan güncelleme sonrasında zamlar bi o kadar daha artacak iken gözler belediye çalışanının, çalıştığı belediye hesabına çevrili bekliyor