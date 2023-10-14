Emekli tahsis no sonu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2, 1 olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 17 Ekim’de ödeme akacak

Sosyal güvenlik kurumundan SSK ve bağ-kur emeklisine duyuru geldi. Ekim ayının 17'sinden itibaren emekli tahsis numarası sonuna göre IBAN numarasına ödemeler başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli tahsis no sunu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2, 1 olan milyonlarca emekliye en az 7.500 TL ödeme aktarılacak. SGK son dakika açıklaması ile milyonlarca emekliyi sevinçten havalara uçurdu. Ekim ayı emekli maaşı ödeme takvimi ve detaylar haberimizde…

Ekim ayı emekli maaşı ödeme takvimi 17 milyona yakın emeklinin gündeminden düşmüyor. SSK bağ-kur memur emeklisi tüm emekliler için sosyal güvenlik kurumundan önemli son dakika açıklaması geldi. 17 Ekim'den itibaren emekliye maaş ödemeleri başlıyor. Milyonlarca emekli için SGK'nın yaptığı duyuru büyük Sevinç yarattı. Peki emekli maaşları hangi tarihlerde yatacak? Ekim ayı emekli maaşı ödeme takvimi haberimizde…

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI SONUNA GÖRE ÖDEMELER BAŞLIYOR

SGK'dan milyonlarca emekliliği ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. 17 milyon emekli vatandaş için yapılan duyuruda ekim ayı emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. Emeklilerin ekim ayı maaşları 17 Ekim tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Emekli sandığı emeklileri ise 15 Ekim'de ödeme alacak. SSK ve bağ-kur emeklisine maaş ödemeleri tahsis numarası sonuna göre 17-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Emekli maaşı ödeme takvimi kapsamında emeklinin IBAN numarasına geçecek en düşük ödeme miktarı ise 7500 TL olacak.

5000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Ayrıca emekliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ödeme açıklaması gelmişti nokta çalışmayan emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla tam 5.000 TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapılacak nokta çalışan emeklilerin yararlanamayacağı ödeme Kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek. Ancak emekliler uzun süreden beri Cumhuriyet ikramiyesinin 29 Ekim'de yapılması için talepte bulunuyor. Bu sebeple emekli ikramiye ödemeleri tarihi değişebilir.