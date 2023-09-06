Emekli Soluğu Orada Alıyor! Sabah 09.05'te 8.500 TL Ödeniyor

Emekli zammı sonrasında gözler emekli promosyonlarının aralıklarına ve zam yapılıp yapılmadığına çevrili beklemeye devam ediyor. Emeklinin cebini karşılıksız olarak dolduran en çok rağbet gören ek ödeme emekli promosyonu olarak biliniyor.BAnkalar yeni müşteri çekmek için ay ay emekli promosyonu güncellemesini sunuyor. ING Bank'ta özellikle de son aylarda sunduğu yeni kampanyaları ile emeklinin cebini dolduruyor. Yeni güncellenen eING Bank emekli promosyonu olarak, emekliye tek şarta 8500 TL'ye varan ödeme yapıyor.

Emekli promosyonları ile alakalı bankaların birbirleri arasında sürdürdükleri rekabet ortamları devam ediyor. Promosyon ödemeleri konusunda ING Bank'ta rekor promosyon ödemesi yapan bankalar arasında yer alıyor. Haziran ayında ING Bank Yeni emekli promosyon ödemesi ile alakalı emeklinin ağzına açık bırakacak rakamı açıklamış bulunuyor. ING Bank emekli promosyonu ile alakalı resmi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre maaşını 3 sene boyunca ING Bank'ta alacağına taahüt veren emekliye maaş aralığına göre 8.500 TL'ye Varan ek ödeme karşılıksız olarak yapılıyor.

Milyonlarca emekli ING Bank'ın sunduğu bu promosyon kapsamında soluğu kısa sürede banka kapısında almak için Harekete geçmiş bulunuyor. Emekli vatandaş 2017 senesinden beri 3 sene aynı bankada kalma sözüne emekli promosyonu ödemesi hak kazanıyor.

Ilk 2017 senesinde emekli promosyonunu alan emekli sonrasında 2020 senesinde ikinci promosyon ödemesini hak kazanmışken o dönemden sonra Bankasını hiç değiştirmeyen emekler için de 2023 senesi çok hareketli geçmeye devam ediyor. Emekli promosyonu almak için bankalar birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda emekli En yüksek emekli promosyonu veren bankayı araştırıyor.

Özellikle de EYT emeklilerini yakından ilgilendiren gelişmeler Nisan Mayıs ve Haziran aylarında yapılmıştı. Yeni emeklileri kendi müşterisi yapmak için harekete geçen bankalar rekor promosyon ödeme rakamlarını güncellemişti Bu kapsamda maaş aralığına göre sunulan emekli promosyon ödemelerinde ING Bank'tan yeni rekorunu tazeledi

ING Bank emekli promosyonu ödemeleri

Maaş aralığı 0 – 3.500 TL’ye kadar olan emekli maaşlarına 5.100 TL,

Maaş aralığı 3.500 TL ile 7.500 TL arasındakilere 5.950 TL,

Maaş aralığı 7.500 TL ile 10.000 TL arasındakilere 7.650 TL,

10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 8.500 TL maaş promosyonu ödemesi yapılıyor. Öte yandan banka, emekli için bir çok ek avantajda sunuyor. Bunlar arasında faizsiz kredi desteği üst sıralarda yer alıyor