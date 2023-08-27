Emekli Promosyonu En Fazla 7.500 idi! 25.000 TL'lik Anlaşma Havalara Uçuracak

Emekli promosyonu ödemeleri 2017 senesinden beri devam ediyor. Bu kapsamda emekli kendi refahına en uygun banka ile sözleşme imzalıyor. İmzalanan emekli promosyonu anında emeklinin hesabında olurken, kurum ve kuruluşlar da çalışanlarına ödenmek üzere 3 senede bir mutabakat düzenliyor. EN son imzalanan promosyon anlaşmasında ceplere 25.000 TL ek para giriyor. Emekli promosyonu ödemeleri kapsamında rekor rakam 1o.000 tl olurken, çalışan promosyonları arasında da neredeyse rekor seviye olarak biliniyor.

Çalışan bireyin maddi durumlarına destek olunması amacı ile birlikte yapılan anlaşmalar gün gün Takip ediliyor. Bu anlaşmalar arasında bankaların yaptığı promosyon ödemeleri de dikkat çekiyor. Son olarak Menemen Belediyesinin anlaşması 25.000 TL olarak açıklanmış bulunuyor. Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışan promosyonları da gün gün merakla araştırılıyor. Menemen Belediyesi de çalışanlarına uzun süredir görüşmeleri süren promosyon anlaşması konusunda rekor bir rakamı açıkladı. Menemen Belediyesi ile Halk Bankası arasında 3 yıllık promosyon anlaşması sağlandı ve bu anlaşma ile birlikte Halk Bankası'nın Menemen Belediyesi çalışmalarına 25.000 TL'lik promosyon ödemesi yapacağını belirtti.

Promosyon anlaşmaları devam ediyor

Ağustos ayının son günlerine yaklaştığımız Şu günlerde bankalar ile kurum ve kuruluşların promosyon görüşmeleri süre geliyor. Özellikle de anlaşma sürecinde olan kurumun çalışanları gün gün promosyon anlaşmalarını takip ediyor. Ağustos ayı bitmeden 3 sene boyunca aynı bankadan maaş alacağını taahhüt eden kurum ve kuruluşlar promosyon ödemesi anlaşmasını sağlıyor.