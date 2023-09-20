Emekli Promosyonlarında Devrim! 4A 4B 4C'li Şimdi Yaşadı 15.000 TL'ye Dayandı

2017 senesinden beri emekli promosyonu, emeklinin gözde ödemeleri olarak karşımıza çıkmakta. Emekli promosyonu miktarları neredeyse her ay güncellenirken, bankalar bu konuda rekabete doymuyor. Yeni müşteri çekmek adına düzenlenen kampanyalar, en çok emeklinin işine yarıyor. En fazla emekli promosyonu veren bankalar araştırılıyor. 3 yılda bir imzalanan emekli maaşı sözleşmesi ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Eskiden 3 yıldan önce bankadan ayrılmak imkansız iken, şu anda kalan taahhüt süresinin ödenmesi ile birlikte anında banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli ise daha fazla ödeme yapan bankaya anında geçebiliyor.

Emekli promosyonları ile alakalı 3 yıl olan taahhüt süresi ile de alakalı söylentiler ortalıklarda dolaşıyor. Taahhüt süresinin 2 yıla düşeceği ön görülürken, emekli bu sayede daha kısa sürede toplu alabilme heyecanını yaşıyor. Emekliler için adeta ek gelir kapısına dönen bankaların sunduğu emekli promosyonları Özellikle de geçtiğimiz seneden Bu yana bir hayli yükselmiş durumda. Özel bankalar emekli promosyonları sunarak emeklilik hakkına yarışına girmiş durumdayken kimi bankaların promosyon ödemelerini geçtiğimiz senelere göre kat ve kat arttırdığı biliniyor. Bu sayede emekli maaşını yeni bir bankaya taşıyarak daha yüksek emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. SSK Bağ Kur ve Emekli sandığı emeklileri için hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor.

Bankaların emekli maaşlarını kendilerine taşıması durumunda müşteriye sunduğu teşvik olarak bilinen Emekli promosyonu 3 yıllık bir taahhüt karşılığında Tek seferlik ve nakit olarak ödeniyor. Emekli promosyonları bankanın kampanyasına göre değişkenlik gösterirken Özellikle de emekli maaş miktarına göre miktarı belirleniyor. Emekli promosyonu ödemelerinden faydalanabilmek için ilk önce emekli maaşınızı almak istediğiniz bankayı seçmeniz gerekmekte. Bankanın şubesine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden emekli maaşınızı taşıma işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Otomatik olarak bankanın sunduğu promosyon kampanyasına dahil olup 3 yıllık imza atmanız durumunda promosyon ödemenizi hemen alabilirsiniz.

Bankalar 4 farklı maaş dilimi için farklı tutarlarda emekli promosyonu ödemesi yapmaktadır. Öte yandan bankaların sunduğu bu Emekli promosyonu ödemelerine ek kampanyalar da tanıtılmaktadır. Bu sayede emekli promosyonuna ek olarak ödeme alınabilmektedir

3.500 TL’nin altındaki maaşlar için 4.200 TL ile 10.000 TL arasında

3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki maaşlar için 4.850 TL ile 10.000 TL arasında

7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar için 6.250 TL ile 10.000 TL arasında

10.000 TL’nin üzerindeki maaşlar için 7.000 TL ile 15.000 TL arasında

2023 yılında olmasa bile 2024 yılında emekli promosyonları ile alakalı gelişmeler yaşanacağı uzmanlar tarafından açıklanmış bulunmaktadır. Özellikle de çalışan promosyonları yanında emekli promosyonları bir hiç kalırken, SGK tarafından promosyon ödemelerine kallavi zam yapılacağı ve 15.000 TL'ye ulaşabileceği beklentisi mevcuttur.