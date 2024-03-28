Emekli olan Yıldız Tilbe isyan etti: 'Allah yardım etsin'

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından emekli olduğunu duyurdu ve aldığı maaşa karşı tepkisini dile getirdi.

Emekli olan Yıldız Tilbe isyan etti: 'Allah yardım etsin'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-03-2024 13:16

Yıldız Tilbe, X hesabından yaptığı paylaşımda artık emekli olduğunu duyurdu.

Şarkıcı, emekli maaşını eleştirerek, "Bir ömür boyu çalışmanın karşılığı olarak bağlanan bu maaş mı?" diyerek hayal kırıklığını ifade etti.

"ESKİDEN EMEKLİ OLANLAR BİR EV, ARABA ALIRDI"

Yıldız Tilbe şu sözleri kullandı:

"Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten."

"Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan, Allah razı?"


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