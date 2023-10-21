Emekli Ocak zammı belli oldu! SGK uzmanı net rakam verdi ne altı ne üstü olmaz

SGK uzmanı Özgür Erdursun son dakika emekli zammı açıklaması yaptı. Emekli maaşlarına yeni zam haberleri heyecanla beklenirken Ocak 2024 zammı ile ilgili yeni rakamlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Emekliler için Ekim ayında yapılacak zam ertelenmiş yılbaşına kalmıştı. Peki emekliye ek zam ne zaman gelecek. emekliye ara zam ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun SSK ve bağ-kur emeklisinin Merak ettiği o sorulara yanıt verdi.

Emekli maaşı alan milyonlarca kişi ek zam bekliyordu. Ancak emekliye ara zam yerine tek sefere mahsus 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine gelecek asıl zam ise böylece Ocak ayına kaldı. Ocak 2024 emekli zammı ile ilgili yeni son dakika haberleri de var. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli zammı ile ilgili son bilgileri aktardı. Ocak’ta en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Peki Ocak 2024 emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli maaş zammı yeni son dakika gelişmeleri…

EMEKLİYE OCAK ZAMMINDA KÖTÜ HABER

Emekli yılbaşı zammı için geri sayım sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranları heyecanla takip ediliyor. 6 aylık enflasyon zammı ile ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı. SGK uzmanı Erdursun’un yeni açıklamaları emeklileri bir hayli üzecek. Çünkü Özgür Erdursun’a göre emekli zammı yılbaşında yine beklendiği gibi olmayacak.

SGK uzmanı Özgür Erdursun açıklamasında kök maaşa dikkat çekti. Emekliye Ocak’ta yüzde 50 oranında zam gelmesinin muhtemel olduğunu belirten Özgür Erdursun: “Ocak ayında emekliye enflasyon farkı ve oransal artış toplamında yüzde 50 zam verilirse, kök aylığı 5.000 TL olan ve 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024 yılında da 7.500 TL almaya devam eder. Çünkü bu durumda emekli aylığı artış katsayısı yüzde 50 artar ve bu katsayı sabit kalır” dedi.

EMEKLİYE YILBAŞINDA YÜZDE 50 ZAM GELECEK

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarını işaret ederek zam oranlarının yüksek olacağını belirtti. SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlarla ilgili olarak da şöyle konuştu. “Ocak ayında yapılacak zam oranını etkileyen en önemli faktör enflasyondur. Enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa zam oranı da o kadar yüksek olur” dedi.