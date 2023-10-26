Emekli maaşı 7500 TL olanlara 11.000 TL karşılıksız ek ödeme yatacak

Emekliye yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Maaş aralığına göre yapılan ödemeler sürerken Ekim ayının bitmesine sayılı günler kala Az önce açıklama geldi. Akbank'tan emekliye yönelik yepyeni bir ödeme desteği verilecek. 7500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler Akbank'a başvuru yaparak karşılıksız ve geri ödemesiz 11.000 TL nakit destek almaya hak kazanacak.

Emekli maaş aralığına göre verilecek olan Akbank emekli promosyonu ile ilgili detaylar netleşti. Kampanyaya katılmak isteyen emekliler başvurularını Online olarak ya da şubelerden kolaylıkla yapabilecek. Temmuz zammı ile birlikte emekli promosyon tutarlarını güncelleyen Akbank şu anda rekor ödemesi ile Lider konumda yer alıyor. Peki emekliler Akbank'tan nasıl promosyon alacak? Akbank emekli promosyon şartları neler? Akbank ekim ayı emekli promosyon kampanyası ile ilgili son gelişmeler haberimizde…

AKBANK'TAN EMEKLİYE ÇOK CAZİP TEKLİF

Emekli maaşı alanlar için Akbank'tan çok cazip bir teklif daha geldi. Al SSK bağ-kur'u memur emeklisi olup Akbank'a maaşını taşımayı taahhüt eden ve 3 yıllığına Akbank'ta kalma sözü veren emekliler 10.000 TL net promosyonu ekip para ödülü kazanacak. Akbank'ın yeni nakit ödülü kampanyasında 11.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon desteği sunulacak. Üstelik emeklilerin yapması gereken tek şey emekli maaşını taşıyarak Akbank'tan almaya başlamak. Ek koşul olmadan verilecek olan promosyon desteği maaş aralığına göre değişecek.

AKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

2023 yılının başından bu yana yüksek promosyon fırsatları ile dikkat çeken Akbank'tan güncel emekli promosyon tutarları da açıklandı. SSK bağ-kur memur emeklisi EYT emeklisi olmak fark etmeden maaşını Akbank'a Taşıyan tüm emekliler bu promosyon desteğinden yararlanabiliyor. 31 Ekim'e kadar Akbank'a başvuru yapanların maaş aralığına göre alacağı promosyon tutarları şöyle:

0 - 3.499 TL 3.000 TL 3.000 TL 6.000 TL

3.500 TL - 7.499TL 3.500 TL 3.500 TL 7.000 TL

7.500 TL - 9.999 4.500 TL 4.500 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL 5.000 TL 10.000 TL

2000 TL promosyon ödemesinden faydalanmak isteyenlerin Akbank'ın kredi kartını kullanmaları gerekiyor. Sadece kredi kartı ile vereceğiniz harcama sözüne chip para hediyesi sunuluyor.