Emekli Kasım ayında zengin oluyor! Toplamda 12.350 TL promosyon yatacak!

Emekli vatandaşlara müjdeler bitmiyor! Ekim ayı emekliye bayram ayı oldu. Emekli vatandaşlar geçtiğimiz hafta emekli aylıklarına zam duyurusu beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dan ikramiye müjdesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Pazartesi günü, Kabine Toplantısı sonrası basının karşısına çıkarak, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ikramiye verileceğini müjdelemişti. Emeklilere bir müjde de bankalardan geldi. Hem özel hem kamu bankaları emekli vatandaşlara verdiği promosyon kampanyalarını güncellediklerini duyurdu.

Bankalar emeklilere verdikleri promosyon rakamlarını yükselterek aynı zamanda emeklilere özel olarak düşük faizli kredi kampanyalarını da açıklamaya başladı. Son olarak Denizbank emeklilere verdiği promosyon rakamını yükselttiğini duyurdu. Denizbank’tan emeklilere bayram gibi müjdeli haberi geldi. DenizBank emekli müşteri portföyünü genişletmek amacıyla emeklilere dair yaptığı kampanyaları Ekim itibari ile güncellediğini duyurdu. Son olarak emekli promosyon rakamını yükselten DenizBank, emekli aylığını kendisine taşıyan ve üç yıl boyunca kendisinde kalma sözü veren emekli vatandaşlara 12.350 TL emekli promosyonu yatırılacağını duyurdu.

FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ DE GELDİ

Emeklilere Denizbank’tan müjdeler ardı ardına açıkladı. Denizbank kredi ihtiyacı olan emekliler için de özel bir kampanya daha açıkladı. Denizbank emeklilere vereceği promosyonun yanı sıra emekliye özel kredi kampanyasını da detaylandırdı.

Emekli aylığını Denizbanka taşıyarak üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren emeklilere DenizBankt’an bir de faizsiz kredi duyurusu geldi. DenizBank promosyonun yanı sıra aynı zamanda emeklilere bir de kredi müjdesi duyurdu. Kredi çekmek isteyen emekli vatandaşlarımız Denizbank’tan oldukça cazip bir kredi teklifi alıyor. DenizBank emekli aylığını kendisine taşıyan müşterilere çok düşük faiz oranı ile kredi verileceğini müjdeledi. 12.350 TL promosyon ve düşük faizli kredi imkanına ulaşmak için emekli vatandaşlarımızın kendilerine en yakın DenizBank şubesine giderek emekli aylıklarına Denizbanka taşıması gerekiyor. Emekli vatandaşlar 3 yıl boyunca Denizbank’ta kalma taahhüdü ile hem 12.350 TL promosyon hem de faizsiz kredi imkanına ulaşamış olacak.