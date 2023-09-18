"Emanet" dizisinde sürpriz ayrılık! Kimse beklemiyordu

Sezon sonunda "Emanet" dizisinden ayrılan ve yeni sezonda "Kirli Sepeti" dizisinde yer alacak olan Halil İbrahim Ceyhan, duygusal bir yazı kaleme aldı ve canlandırdığı Yaman Kırımlı karakterine veda etti.

Ceyhan, yazısında şunları dile getirdi: "Yaman Kırımlı, cesareti, fedakarlığı, sevgiyi her şeyin önünde tutan bir karakterdi ve ben bu rolü canlandırırken ona tam anlamıyla kendimi adadım. Her zorluğun üstesinden gelmesini, aydınlık yarınlara inancını canlı bir şekilde hissettim. Onunla birlikte savaş verdim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaman'ı anlayabildiysem ve onu izleyicilere doğru bir şekilde aktarabildiysem ne mutlu bana... Bu karakteri hayata geçirmeme vesile olan yapımcılara, yönetmenlere, partnerlere, meslektaşlarıma ve set ekibimize minnettarım."

Ayrıca, Halil İbrahim Ceyhan, izleyicilere de teşekkür etti ve şu sözleri ekledi: "Bu yolculukta bize destek olan, sevgi ve ilgilerini esirgemeyen tüm izleyicilere içtenlikle teşekkür ediyorum. Yaman Kırımlı'ya olan ilginizi ve sevginizi asla unutmayacağım. Hepinize minnettarım."