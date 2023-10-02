Elon Musk'ın babası bile Tesla'ya binmiyor! "Benim arabam daha güzel"

Elon Musk’ın babası Errol Musk, oğlunun kendisine Güney Afrika’ya Tesla gönderme teklifini reddetti. Errol Musk'ın bu kararında nakliye ve ithalat vergisi maliyetlerinin yanı sıra Güney Afrika'da Tesla servisi ve temsilciliğinin olmayışını etkili oldu.

Yüksek Nakliye ve Vergi Maliyetleri

ABD’den Güney Afrika’ya bir araç göndermenin maliyeti yaklaşık 3.300 - 7.000 dolar arasında değişmektedir. Güney Afrika ayrıca, otomotiv ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. Errol, tüm bu maliyetlerin toplamda 180 bin doları biraz aştığını belirtti.

Errol'un Tercihi Rolls-Royce

Errol Musk, zaten bir Rolls-Royce ve bir spor arabası sahibi olduğunu, bu sebeple Tesla’ya ihtiyaç duymadığını ifade etti. “Elon ve Kimbal’ın çocukluklarından beri hep Rolls-Royce'larım oldu.” dedi Errol, aynı zamanda 1947 yapımı bir Ryan Navion uçağının da sahibi.

Tesla’nın Güney Afrika’da resmi temsilcilik ve servisi bulunmamaktadır. Ayrıca, bölgede yeterli sayıda şarj istasyonu da mevcut değil. GridCars’ın Genel Müdürü Winstone Jordaan, Güney Afrika’da yaklaşık 1.500 elektrikli araç ve 300 şarj istasyonu olduğunu belirtti. Buna karşın, ABD’de 1,7 milyon elektrikli araç bulunmakta ve 130 binden fazla şarj istasyonu mevcut.

Tesla, Güney Afrika Pazarında Yok

Tesla, elektrikli araçlarını Avrupa ve Çin’de satışa sunmuş olsa da, bu araçlar Güney Afrika’da satışa sunulmamıştır. Errol Musk, mevcut durumu ve ülkedeki elektrikli araç altyapısının yetersizliğini göz önünde bulundurarak oğlunun teklifini reddetmiştir.

Errol Musk’ın Tercihi Net

Elon Musk'ın Tesla hediyesi babası tarafından çeşitli sebeplerden dolayı reddedilmiştir. Errol Musk, mevcut araçlarını Tesla'dan daha üstün bulduğunu ve ülkesindeki mevcut koşulların Tesla kullanımı için uygun olmadığını belirtmiştir. Bu durum, Güney Afrika'da elektrikli araç kullanımının ve altyapısının gelişimine dair soru işaretleri bırakmaktadır.