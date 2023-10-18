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Elon Musk, Twitter'ı Ücretli Yapıyor!

Elon Musk, X sosyal ağ platformunda ücretsiz dönemi kapatma kararı aldı. Yeni "Not A Bot" programı ile onaylanmamış hesaplardan yıllık 1 dolar ücret alınacak. Yenilik, şimdilik sadece yeni kullanıcılar için Yeni Zelanda ve Filipinler'de test ediliyor.

Elon Musk, Twitter'ı Ücretli Yapıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 21:43

Elon Musk'tan Yeni Hamle: Ücretsiz Twitter Dönemi Kapanıyor! Elon Musk, sosyal medya alanında devrim yaratmaya devam ediyor. Kullanıcılar artık X Premium üyeliği için yıllık bir ücret ödeyecek. Bu hamlenin ardında yatan sebep, işte bu detaylarla karşınızdayız.

Ücretli Döneme Geçiş İçin Testler Sürüyor

Elon Musk'ın öncülük ettiği X sosyal ağ platformu, kullanıcıların daha aktif ve etkili bir şekilde etkileşim kurmaları için yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. "Not A Bot" adlı yeni programıyla platform, kullanıcılardan onaylanmamış hesaplar için yıllık 1 dolar talep edecek. Basitçe ifade edersek; Twitter'ın bedava günleri sona eriyor.

Yeni Kullanıcılar İçin Farklı Bir Deneyim

"Not A Bot" programı şimdilik sadece Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni kullanıcılar için deneniyor. Bu aşamada mevcut kullanıcılar bu değişiklikten etkilenmeyecek. Yıllık 1 dolarlık ücretin arkasındaki temel amaç, platformda bulunan sahte hesapları, spam aktivitelerini ve bot hareketlerini minimuma indirmek. Musk, X Premium'un bu sorunları çözmede en uygun yol olduğuna inanıyor.

Onay Almayan Hesaplara Sınırlamalar Geliyor!

Yeni uygulama, platformdaki sahte hesaplar ve spam paylaşımlarla mücadele etmek için tasarlandı. Kullanıcıların telefon numaralarını doğrulamaları ve yıllık 1 dolarlık ücreti ödemeleri gerekecek. Eğer bu şartları yerine getirmezlerse, paylaşımlarda bulunamayacak, yorum yapamayacak, gönderilere tepki gösteremeyecek ve favorilere ekleyemeyecekler. Ödeme yapmayı kabul etmeyen kullanıcılar sadece gönderileri okuyabilecek, videoları izleyebilecek ve diğer hesapları takip edebilecekler. Bu uygulamanın şu an için sadece yeni kullanıcılarda geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

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