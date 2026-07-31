Elma Görünce Kendini Tutamıyor! Murat Boz’dan Eğlenceli İtiraf

Murat Boz'un sahne öncesi ritüellerinden özel hayatına kadar pek çok ayrıntı yıllar içinde magazin gündemine taşındı. Fakat onunla ilgili en eğlenceli bilgilerden biri gösterişli kulis talepleriyle ya da pahalı yiyeceklerle ilgili değil. Ünlü şarkıcının karşı koymakta en fazla zorlandığı şey son derece sıradan bir elma.

Yiyemeyince Gözleri Doluyormuş

İtirafın en eğlenceli kısmıysa bunun basit bir "Elmayı çok severim." açıklamasıyla sınırlı kalmamasıydı. Ünlü şarkıcı gördüğü elmayı yiyemediğinde gözlerinin dolduğunu esprili bir dille anlatmıştı. Elma merakını öğrenen bazı hayranlarının konserlerde sahneye elma attığını söylemiş, bunun onun için zor anlar yarattığından bahsetmişti..

Bu Tutkunun İzi Çocukluğunda da Var

Elmanın Murat Boz için sıradan bir meyveden biraz daha fazlasını ifade etmesi çocukluk anıları düşünüldüğünde pek şaşırtıcı görünmüyor. Karadeniz Ereğli'nin Dilaver Köyü'nde büyüyen Boz, 2023'te verdiği bir röportajda ağaçlardan elma topladığı ve arkadaşlarıyla komşuların bahçelerine girdiği günleri özlemle anlattı.

Çocukluğunu köy yemekleri, yeni pişmiş ekmek kokusu ve bahçelerde geçen özgür günlerle hatırladığını söyleyen sanatçı, "Ağaçlardan elma toplamak mı, komşunun bahçesine dalmak mı dersiniz" sözleriyle o yılları tarif etmişti. Elma sevgisinin tam olarak bu günlerden doğduğunu hiç söylemedi ancak iki hatıranın yıllar sonra yan yana gelmesi hikâyeyi daha da sevimli kılıyor.

Beslenmede Disiplinli, Elma Konusunda Biraz Zayıf

Murat Boz bugün beslenme konusunda geçmişe kıyasla oldukça kontrollü bir düzen uyguluyormuş. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada abur cuburdan, yağlı yiyeceklerden ve şekerden uzak durduğunu; yalnızca birkaç haftada bir kendisine küçük bir kaçamak tanıdığını söyledi. Düzenli yürüyüş ve kardiyo da günlük hayatının parçaları arasında. Ailesindeki kalp rahatsızlığı geçmişi nedeniyle sağlığını yakından takip ettiğini özellikle vurguladı.

Anlaşılan o ki sahnede yüksek temposunu korumak isteyen Murat Boz mutfakta iradesini büyük ölçüde sağlam tutuyor. Fakat masanın bir köşesinde parlak, taze bir elma belirdiğinde yıllar önce canlı yayında ortaya çıkan o zaaf hâlâ akıllara geliyor. Pop yıldızının en masum kaçamağının bir dilim pasta ya da çikolata değil, çocukluğundan izler taşıyan bir elma olması da bu itirafı unutulmaz kılıyor.