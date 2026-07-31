Eda Ece'nin Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Şevval Sam Detayı Dikkate Çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. Soruşturma dosyasında şüpheli olarak değil bilgi sahibi sıfatıyla dinlenen ünlü oyuncunun ifadesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre deprem dönemindeki yardım faaliyetleri ve 2023 yılında katıldığı bir ödül törenindeki konuşması nedeniyle Ece'nin bilgisine başvuruldu.

Şevval Sam Bizleri Uyardı

Savcılık sorgusunda 6 Şubat depremleri dönemine dair açıklamalarda bulunan Eda Ece o süreçte Yasak Elma dizisinin çekimlerinde olduklarını belirtti. Dizi ekibi olarak depremzedelere yardım ulaştırmak istediklerini aktaran oyuncu süreçte Ahbap Derneği ile çalışmadıklarını ifade etti.

Rol arkadaşı Şevval Sam'ın Haluk Levent konusunda kendilerini uyardığını dile getiren Ece ekip olarak organizasyonları kendi imkanlarıyla yürüttüklerini bildirdi. Haluk Levent'i şahsen tanımadığını ve iletişiminin bulunmadığını kaydeden oyuncu "Biz set olarak Ahbap'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık" ifadesini kullandı.

Ödül Töreni Konuşması İçin Pişmanlığını Dile Getirdi

Savcılık ifadesinde Eda Ece'ye 2023 yılındaki bir ödül töreninde yaptığı ve tepki çeken konuşması da soruldu. İfade sırasında duygusal anlar yaşayan oyuncu konuşmasını mizahi bir dille bitirmek isterken hata yaptığını söyledi.

Sözlerinin bağlamından koparıldığını savunan ünlü isim yaşanan durumdan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu aktardı. Özür dilediğini hatırlatan Ece zaman makinesi olsa sözlerini geri almak istediğini belirterek Ahbap Derneği veya Haluk Levent'e herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını kaydetti.