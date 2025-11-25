Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı

Elif Buse Doğan, Murat Özdemir’den ayrıldıktan sonra müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. İddialar daha önce yalanlanmıştı.

Yayın Tarihi : 25-11-2025 14:01

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden türkücü Elif Buse Doğan, şarkıcı Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Özdemir ile yaşadığı iddiasının ardından yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Elif Buse Doğan’ın adının bu kez ünlü müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk dedikodularına karıştığı konuşuluyor.

Murat Özdemir İle Aşk İddiası

Elif Buse Doğan, daha önce iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşadığı yönünde iddialar ile magazin gündemine gelmişti. Özdemir, aynı zamanda şarkıcı Ebru Gündeş’in boşandığı eşi olarak tanınıyor. Doğan ve Özdemir çifti, magazin gündeminde yer aldıktan kısa bir süre sonra Elif Buse Doğan bu aşkı yalanlamıştı.

Müzisyen Çağrı Telkıvıran İle İddia Yeniden Gündemde

Murat Özdemir'in ardından Elif Buse Doğan’ın adı bu kez müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birliktelik yaşadığı söylentilerine karıştı. Bu aşk iddiası, daha önce Haziran ayında da haberlere yansımıştı.

Doğan, o dönemde bu iddiaları yalanlamıştı. Ünlü türkücü, o tarihte yaptığı açıklamada, "Çağrı ile birlikte çalışıyoruz. Son üç-dört şarkımı kendisiyle yaptık," ifadelerini kullanmıştı. Ancak,  Elif Buse Doğan ve Çağrı Telkıvıran hakkındaki aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi.

