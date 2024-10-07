Elif Buse Doğan’dan endişe veren paylaşım: "Uzaklaştırma kararı çıktı ama..."

Elif Buse Doğan’dan takıntılı hayranıyla ilgili endişe veren paylaşım: “Başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi yok”

Elif Buse Doğan’dan endişe veren paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2024 09:05

“Samsak Döveci” şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Genç şarkıcı, bir süredir kendisini rahatsız eden takıntılı bir hayranı olduğunu ve bu durumun yasal sürece taşındığını duyurdu.

Doğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var. Konuyu mahkemeye taşıdık ve uzaklaştırma kararı çıktı, ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok...” sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Elif Buse Doğan’ın iddialarına göre, kendisini sürekli takip eden ve tehditler savuran Murat T. hakkında “ısrarlı takip” suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Takıntılı hayranı Murat T. için 2 yıl hapis cezası isteniyor.

Sanatçının bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük yankı uyandırırken, hayranları ona destek mesajları yolladı.

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