Elçin Sangu’dan renkli doğum günü kutlaması

Başarılı oyuncu Elçin Sangu, 13 Ağustos’ta 38. yaşını kutladı. Güzel oyuncu, dün akşam yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek doğum gününü özel bir mekanda kutladı. Renkli anlara sahne olan doğum günü partisinden kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sangu’nun arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadığı gece, paylaşılan fotoğraflarla takipçilerine de yansıdı. Neşeli tavırları ve şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, doğum günü kutlamasında sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.

Elçin Sangu’nun bu özel gecesi, hayranlarından gelen tebrik mesajları ve iyi dileklerle sosyal medyada da geniş yer buldu.