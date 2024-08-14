Elçin Sangu’dan renkli doğum günü kutlaması

13 Ağustos 1985 doğumlu olan Elçin Sangu dün akşam bir mekanda yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Güzel oyuncunun doğum günü renkli anlara sahne oldu. Doğum günü partisinden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Elçin Sangu’dan renkli doğum günü kutlaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 15:05

Başarılı oyuncu Elçin Sangu, 13 Ağustos’ta 38. yaşını kutladı. Güzel oyuncu, dün akşam yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek doğum gününü özel bir mekanda kutladı. Renkli anlara sahne olan doğum günü partisinden kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sangu’nun arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadığı gece, paylaşılan fotoğraflarla takipçilerine de yansıdı. Neşeli tavırları ve şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, doğum günü kutlamasında sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.

Elçin Sangu’nun bu özel gecesi, hayranlarından gelen tebrik mesajları ve iyi dileklerle sosyal medyada da geniş yer buldu.

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