Ekranları Bıraktı Doğaya Kaçtı! İşte Alp Kırşan'ın Yeni Evi

Alp Kırşan’ı bir dönem televizyonlardan, özellikle de Survivor sunuculuğundan hatırlayanlar bilir. Ekranların en enerjik yüzlerinden biriydi. Ama o, bir süre önce herkesin şaşırdığı bir karar alıp göz önündeki hayatı bırakmış ve ailesiyle birlikte daha sakin bir yaşama yönelmiş.

Şehir Hayatına Veda Edip Doğaya Yerleşti

Kırşan 2013’te aldığı kararla İstanbul’daki yoğun tempolu hayatı bırakıp Bodrum’a taşındı. Bu adım aslında onun için büyük bir dönüm noktası oldu. Kalabalık şehir yaşamı yerine daha sessiz doğayla iç içe bir hayatı tercih etti.

Bir süre Bodrum’da yaşayan aile daha sonra Antalya’ya da taşındı. Ama sonunda kararlarını netleştirip İzmir’e yerleştiler. Şu an hayatlarını İzmir Karşıyaka’da sürdürüyorlar.

Yeni Evlerini Baştan Sona Kendileri Yenilediler

Alp Kırşan ve eşi Zeynep Kırşan yeni aldıkları müstakil evi sadece taşınıp oturmakla bırakmamış. Evi adeta baştan yaratmışlar diyebiliriz. Duvar boyasından mutfak dolaplarına kadar her detayla birebir ilgilenmişler.

Amaçları sadece lüks bir ev yapmaktan ziyade içinde huzur hissedilen bir yaşam alanı oluşturmakmış. Bu yüzden evde daha sade ve sıcak tonlar tercih edilmiş.

Evde Sadelik ve Konfor Ön Planda

Evin genelinde krem ve pastel tonlar hâkim. Oturma odasında büyük ve rahat bir koltuk dikkat çekerken duvarlarda aile fotoğrafları ve kişisel detaylar yer alıyor. Yani ev,showroom gibi değil gerçekten yaşanmışlık hissi olan bir yer.

Yatak odasında da benzer bir sade şıklık var. Krem tonları ve lacivert detaylarla modern ama aynı zamanda huzurlu bir atmosfer oluşturulmuş.

Çocuk odaları da oldukça işlevsel şekilde tasarlanmış. Ranza sistemi açık renk dolaplar ve ferah bir düzen tercih edilmiş. Yani evin her köşesi hem estetik hem kullanım kolaylığı düşünülerek hazırlanmış.

“Hayal Ettiğimden Daha Güzel” Diyorlar

Zeynep Kırşan’ın evle ilgili söylediği en dikkat çeken şey ise oldukça net: Bu yeni yaşam alanının hayal ettiklerinden bile iyi olduğu ve onları gerçekten çok mutlu ettiği.

Kısacası Alp Kırşan ekranların hızlı ve yoğun dünyasını geride bırakıp ailesiyle birlikte daha sakin doğaya yakın ve huzurlu bir hayat kurmuş durumda.