Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Ekranlarda yeni bir rekabetin fitili ateşleniyor. Baba Yapım imzalı, merakla beklenen "Aynı Yağmur Altında" dizisinin yayın günü belli oldu. Kulislerden sızan bilgilere göre dizi, 9 Şubat Pazartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Reyting Savaşında Yeni Rakip

Pazartesi akşamları ekranlarda yaşanan kıyasıya rekabete yeni bir soluk getirecek olan dizi, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek:

Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları gibi iddialı yapımlarla aynı saatte yarışacak olan dizi, pazartesi izleyicisini kendi safına çekmeye çalışacak.

Londra’dan İstanbul’a: İmkansız Bir Aşk Hikâyesi

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu yapım, izleyiciyi coğrafyaları aşan romantik bir yolculuğuna çıkarıyor:

Başroller: Genç kuşağın başarılı isimleri Nilsu Berfin Aktaş (Sofía Martínez) ve Burak Tozkoparan (Ali) başrolü paylaşıyor.

Konu: Sofía ve Ali'nin Londra'nın puslu havasından İstanbul'un büyüleyici atmosferine uzanan, engellerle dolu ama bir o kadar da tutkulu aşk hikâyesi merkeze alınıyor.

Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro!

Dizi, sadece hikâyesiyle değil, dev isimleri bir araya getiren kadrosuyla da "yılın projesi" olmaya aday. Kadroda yer alan bazı usta ve genç yetenekler şöyle: