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Ekonomist Selçuk Geçer'den Dolar Tahminleri: Dolar 60 TL'yi Geçebilir

Ekonomik çalkantıların gölgesinde hareket eden dolar kuruna ilişkin sıradışı tahminlerle dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, doların önümüzdeki yıllarda tarihi seviyelere tırmanabileceğini belirtti. Geçer'e göre, dolar kuru yakın zamanda 45 TL'yi ve ardından 60 TL'yi görebilir.

Ekonomist Selçuk Geçer'den Dolar Tahminleri: Dolar 60 TL'yi Geçebilir
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 19:18

Ekonomik çalkantıların gölgesinde hareket eden dolar kuruna ilişkin sıradışı tahminlerle dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, doların önümüzdeki yıllarda tarihi seviyelere tırmanabileceğini belirtti. Geçer'e göre, dolar kuru yakın zamanda 45 TL'yi ve ardından 60 TL'yi görebilir.

Son zamanlarda doların sert yükselişi, ekonomik istikrarsızlık endişelerini beraberinde getiriyor. Bu yükselişin nedenleri ve olası etkileri üzerine birçok spekülasyon yapılırken, Selçuk Geçer'in tahminleri bu spekülasyonların arasında en çok dikkat çekeni oldu.

FED Kararları Doları Nasıl Etkiliyor?

Selçuk Geçer, ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım kararlarının doların değerlenmesinde büyük bir rol oynadığına vurgu yaptı. 2023'te FED'in son faiz artırımını gerçekleştirdiğini hatırlatan Geçer, bu tür artırımların özellikle gelişmekte olan ülkeler için zorluklar yaratabileceğini belirtti. Ek olarak, Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz artışına gitmesi halinde, euronun dolar karşısında değer kazanabileceğini ve bu durumun Türkiye'nin euro cinsinden borçlarını artırabileceğini ifade etti.

Doların Geleceği Ne Olacak?

Selçuk Geçer'in iddialarına göre, doların gerçek değeri şu anda 45 TL seviyelerinde bulunuyor. Ancak uzman ekonomist, yerel seçimlere kadar doların 35 TL seviyelerine gerileyebileceğini, seçim sonrası ise sert bir yükselişle 45 TL'yi aşabileceğini belirtti. En çarpıcı tahminini ise 2024 yılı için yaptı; Geçer, 2024'te enflasyonun da etkisiyle doların 60 TL'yi geçebileceğini dile getirdi.

Uzun vadede doların bu seviyelere gelmesi halinde, Türkiye'nin ekonomik bir krize sürüklenebileceği konusunda da uyarılarda bulunan Selçuk Geçer, vatandaşları ve yatırımcıları döviz piyasasında tedbirli olmaya çağırdı. Uzman isim, doğru hamlelerin atılmasının önemini vurgulayarak, ekonomik dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmanın altını çizdi.

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