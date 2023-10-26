Ekonomist Alaattin Aktaş'tan Yıl Sonu İçin "Gerçekçi" Dolar Tahmini!

Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, son dönemde dikkatleri üzerine toplayan dolar kuru üzerine yaptığı değerlendirmelerde bulundu. Aktaş'ın bu tahminleri, piyasalarda oldukça konuşulacak gibi görünüyor.

Merkez Bankası Kararına Dikkat!

Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın 24 Ağustos'ta faiz oranını yüzde 25'e yükseltme kararını hatırlatarak dolar kuru üzerindeki son gelişmelere değindi.

Yılın Ortalama Dolar Kuru Ne Olacak?

Aktaş, orta vadeli programda bu yıl için belirlenen ortalama dolar kuru tahmininin 23,88 TL olduğunu belirtti. Ekim ayı dahil olmak üzere, 2023 yılının ilk on ayında ortalama dolar kuru 22,58 TL olarak gerçekleştiğini vurguladı. Aktaş'a göre, yılın tamamında ortalama kurun 23,88 TL olması için son iki ayın ortalama dolar kurunun 30,38 TL olması gerekiyor. Ancak Aktaş bu durumun pek gerçekleşmeyeceği kanısında.

Alaattin Aktaş'ın Yıl Sonu Tahmini

Aktaş, yıl sonunda doların seyrinin gidişata göre 28,90 TL ile en fazla 29 TL arasında olabileceğini belirtti. Böylece yılın genel ortalama dolar kurunun 23,63 TL civarında kalabileceğini ve yılı 29,70 TL düzeyinde kapatacağını öngördü.

Selçuk Geçer'in Eski Tahminine Dikkat!

Bu arada, Selçuk Geçer'in Temmuz ayında yaptığı bir tahminde, doların Eylül ayında 30 TL'yi aşabileceği yönünde bir öngörüde bulunduğunu hatırlatalım.