Ekonomik sürüşün vücut bulmuş hali! 40 TL maliyetle 100 km gidebiliyor

Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Maxus, elektrikli araçlarla ticari araç pazarında dikkatleri üzerine çekiyor. Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye pazarına giriş yapan Maxus, ekonomik çözümleri ve cazip kampanyalarıyla adından söz ettiriyor.

Maxus'un bünyesinde üretilen köklü İngiliz markası e-Deliver 3, elektrikli araçların geleceğini temsil ediyor. Bu araç, sürücülere binek araç konforunu sunarken aynı zamanda çevre dostu ve ekonomik bir alternatif sunuyor. WLTP şehir içi menzili 371 kilometreye kadar ulaşan e-Deliver 3, dizel motorlu rakiplerine göre yüzde 85'e varan oranda daha az enerji tüketim maliyeti sunuyor.

e-Deliver 3, 100 kilometrede sadece 40 TL'lik enerji kullanımı ile öne çıkıyor. Bu, sürdürülebilirliği teşvik eden ve işletme maliyetlerini düşüren bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, aracın bataryasını yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar sadece 45 dakikada doldurabilme özelliği, iş yoğunluğu olan ticaret ve teslimat faaliyetlerini kolaylaştırıyor.

Türkiye'de Maxus'un e-Deliver 3 modelinin piyasaya sürülmesi, elektrikli araçların ülke genelindeki yaygınlığını artırıyor. Çevre bilinci ve ekonomik avantajlar göz önüne alındığında, ticari araç sahipleri ve işletmecileri, bu elektrikli aracın sunduğu fırsatları değerlendirmek için sıraya girebilirler.

Maxus e-Deliver 3, 4.8 metreküplük geniş taşıma hacmiyle dikkat çekiyor. Bu, 2 adet Euro Palet'in rahatlıkla sığabileceği bir alan sunuyor. Ayrıca, 910 kilogramlık etkileyici taşıma kapasitesiyle, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenek sunuyor. Hem büyük hem de ağır yükleri güvenle taşıyabilirsiniz.

Şirketlere özel olarak sunulan "Dene ve Al Programı," işletmelere e-Deliver 3'ü 6 ay boyunca deneme fırsatı sunuyor. Bu program, "Önce İşinde Dene Sonra Satın Al" yaklaşımını benimseyerek, aracı kullanmadan önce nasıl performans gösterdiğini görmelerini sağlıyor. Bu, işletmelerin doğru kararı vermesine yardımcı oluyor.

Ekim ayında e-Deliver 3'e sahip olmak isteyenler için Maxus, özel bir fırsat sunuyor. Uygulamaya alınan ekim ayına özel olarak, 600 bin TL'ye kadar olan kredi kullanımlarında 6 ay boyunca %0 faiz kampanyasıyla avantajlı bir seçenek sunuyor. Bu, e-Deliver 3'ü daha erişilebilir hale getiriyor.

Maxus, müşterilerinin e-Deliver 3'ün ikinci el değerini korumasına yardımcı olmak için Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi'ni sunuyor. Bu güvence, aracınızı geri alma garantisi sağlayarak, gelecekteki değerini güvence altına alır. İşte Maxus'un sunduğu değeri koruma taahhüdü!

Maxus, ekim ayında e-Deliver 3 satın alan kullanıcılarına özel bir hediye sunuyor. Dünyanın önde gelen şarj istasyonu markası Wallbox'ın Pulsar Plus modelini kazanma fırsatını yakalayın. Bu, elektrikli aracınızı şarj etme deneyimini daha da kolaylaştıracak sürdürülebilir bir hediye!

Maxus e-Deliver 3, geniş taşıma kapasitesi, uzun batarya garantisi ve cazip kampanyalarıyla işletmelerin dikkatini çekiyor. Deneyimleyin, değerinizi koruyun ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atın. Maxus e-Deliver 3, taşımacılık sektöründe yeni bir dönemi temsil ediyor.

Maxus'un son modeli olan e-Deliver 3, iş dünyasının dikkatini çekiyor. Bu özel araçla tanışmak artık çok daha kolay! "Dene ve Al Programı" ile Maxus, şirketlere cazip bir teklif sunuyor: "Önce İşinde Dene, Sonra Satın Al." 6 ay boyunca bu muhteşem aracı deneyimleme fırsatı sizi bekliyor. Ve eğer kiralama süresini tamamlamak istemezseniz, aracınızı aynı gün içinde Maxus Yetkili Satıcıları'na iade edebilirsiniz. Pratik ve sorunsuz bir deneyim için Maxus e-Deliver 3 işte burada!

Maxus, e-Deliver 3 sahibi olmak isteyenlere Ekim ayında harika bir fırsat sunuyor. Özel bir kampanya ile 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı sizleri bekliyor. Bu kampanya ile hayalinizdeki araca sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ekonomik düşünenler için mükemmel bir fırsat!

Maxus, müşterilerinin araçlarının değerini korumaya odaklanıyor. Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile e-Deliver 3'ünüzün 2. el değeri garanti altına alınıyor. Bu sayede aracınızın değer kaybı gibi endişelerden kurtulabilirsiniz. Maxus, her zaman müşterilerinin yanında!

Doğan Trend Otomotiv, e-Deliver 3 kullanıcılarına özel bir taahhüt sunuyor. Aracınızı satmak istediğinizde, Doğan Trend Otomotiv size geri alma garantisi veriyor. Bu sayede aracınızı satarak yeni bir Maxus'a geçme şansına sahip olabilirsiniz. Doğan Trend Otomotiv, müşterilerine değer veriyor ve onların yanında duruyor.

Maxus e-Deliver 3 ile işlerinizi kolaylaştırın, ekonomik avantajlardan yararlanın ve aracınızın değerini koruyun. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen Maxus Yetkili Satıcıları ile iletişime geçin. E-Deliver 3 ile yenilikler kapınızda!