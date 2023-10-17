Ekonomide petrole alternatif arayan Suudi Arabistan yüzünü Türkiye'ye çevirdi

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 6 ülkenin vatandaşlarına ziyaret vizesi sürecini hızlandırmak için yeni düzenlemeleri duyurdu.

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı, resmi X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın ziyaret vizesi politikasını genişlettiğini duyurdu. Bu yeni düzenlemeler, Türkiye, Panama, Saint Kitts ve Nevis, Seyşeller, Mauritius ve Tayland vatandaşlarının Suudi Arabistan'a ziyaret vizesi almasını kolaylaştıracak.

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye dahil 6 ülkeden gelen ziyaretçilere kolaylık sağlanacağı belirtildi. Artık bu ülkelerin vatandaşları, ziyaret vizesini elektronik olarak başvurarak veya Suudi Arabistan'a giriş yaparken alabilecekler. Bu gelişme, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek isteyenler için büyük bir kolaylık olarak kabul ediliyor.

Hangi Ülkeler Bu Düzenlemelerden Yararlanabilecek?

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu vize kolaylığından yararlanabilecek ülkeler şunlardır:

Türkiye

Panama

Saint Kitts ve Nevis

Seyşeller

Mauritius

Tayland

Bu ülkelerin vatandaşları artık Suudi Arabistan'a seyahat etmek için daha kısa ve hızlı bir vize sürecine sahip olacaklar.

Ancak unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı var. Suudi Arabistan'a ziyaret vizesi alanlar, bu vize ile Suudi Arabistan'da çalışma hakkına sahip olmayacaklar. Yani bu vize sadece turistik ve umre ziyaretleri için geçerli olacak. Suudi Arabistan'da çalışmak isteyenler için farklı prosedürler ve izinler gerekecektir.

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde 2016 yılında turizmi geliştirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve kültürel alanları ziyarete açmıştı.

Suudi Arabistan, petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefliyor. 2030 yılına kadar yıllık ziyaretçi sayısını 100 milyona çıkarmayı ve bu sektörde bir milyon kişiye istihdam oluşturmayı planlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkinin daha da güçlenmesi gerektiğini belirten Uraloğlu, "Vizedeki işlem kolaylığından dolayı teşekkür ediyorum. Gerek umre, gerekse hac gibi ibadetler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır." dedi.

Suudi Arabistan, turizmdeki potansiyelini keşfetmek ve petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirmek için 2030 vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atmaktadır.

Suudi Arabistan, elektronik vize uygulamasını başlatarak Türk vatandaşlarına seyahatlerinde büyük bir kolaylık sunuyor. Tevfik er-Rabia tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın Türk vatandaşlarına daha hızlı ve pratik bir şekilde vize alma imkanı sağladığını dile getirdi. Bu gelişme, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve turizm ile diğer sektörlere olumlu etkiler sunacak.

Tevfik er-Rabia, Türk vatandaşlarının artık Suudi Arabistan'a seyahat etmek için vize almak için uzun bekleme sürelerine katlanmak zorunda olmadığını açıkladı. Elektronik vize uygulaması sayesinde, Türk vatandaşları 5 dakikadan daha kısa bir süre içinde veya Suudi Arabistan'a varışları sırasında hızlıca vize alabilecekler. Bu vize, bir yıl boyunca geçerli olacak ve sahiplerine 90 günlük ikamet hakkı tanıyacak. Bu sayede Türk vatandaşları, Mekke ve Medine'nin yanı sıra Suudi Arabistan'ın tüm bölgelerini ve şehirlerini gezebilecekler.

Suudi Havayolları, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki seyahatlerin daha da kolaylaşmasını sağlamak amacıyla koltuk kapasitesini artırma kararı aldı. Tevfik er-Rabia, Ankara'dan Medine ve Cidde'ye yapılacak seferlerin artacağını bildirdi. Bu adım, iki ülke arasındaki ticaret ve turizm hareketliliğini artırarak ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayacak.

Konuk Bakan, hem elektronik vize uygulamasının hem de sefer sayılarının artırılmasının Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dostane ilişkilere büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti. Bu gelişmelerin, turizm sektörünün yanı sıra ticaret ve kültürel değişim alanlarında da olumlu etkiler yaratacağına inanılıyor.

Ayrıca, Tevfik er-Rabia, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u deneyimleyerek Türkiye'yi tebrik etti. Suudi Arabistan'ın, Togg'un en kısa sürede ülkelerinde görülmesini istediğini dile getirdi. Bu, iki ülke arasındaki teknolojik işbirliğinin bir başka örneği olarak ön plana çıkıyor.