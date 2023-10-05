Ekmek yemeden doymuyorum diyenlere müjde! İşte ekmeği unutturacak 2 besin

Ekmek tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu konudaki endişelerini sık sık dile getiriyor. Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Karatay, ekmek yerine alınabilecek iki alternatif besini öne çıkarıyor: Ceviz ve zeytin.

Canan Karatay'ın Ceviz ve Zeytin Vurgusu

Beslenme uzmanı Canan Karatay, ceviz ve zeytinin sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu belirtiyor. Bu iki besinin vücut için gerekli olan birçok vitamini karşıladığını ve bu sebeple sabah akşam rahatlıkla tüketilebileceğini ifade ediyor.

Ceviz ve Zeytinin Sağlığa Faydaları

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytin ve cevizin sağlık üzerindeki etkileri nelerdir? Öncelikle, cevizin içeriğinde bulunan omega-3 ve E vitamini bağışıklık sistemini destekleyerek güçlendirir. Özellikle sonbahar aylarında taze ceviz tüketiminin faydalı olduğuna dikkat çekiliyor. Bununla birlikte, zeytin de E vitamini bakımından zengindir ve içerdiği yağlar bağırsak sağlığını destekleyerek kabızlık sorununa iyi gelir.

Cevizin Kilo Verme Sürecindeki Önemi

Kilo vermeye çalışan bireyler için ceviz, lif bakımından zengin içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar. Bu özellik, tatlı krizleriyle mücadele eden kişilere yardımcı olabilir.



Zeytin ve ceviz, sağlık için kritik öneme sahip iki besindir. Zeytin, tok tutma ve mide rahatsızlıklarını giderme özellikleriyle bilinirken; ceviz, enerji sağlama ve kolesterolü dengede tutma gibi faydalara sahiptir.

Zeytin, ceviz kadar besleyici bir gıda olarak bilinir ve tok tutma özelliğine sahiptir. Diyet yapanlar için zeytin, vücudun yağ ihtiyacını karşılamada ideal bir tercihtir. Eğer ara öğünlerinizde zeytini tercih ederseniz, günde sadece 5 zeytin, ihtiyacınız olan dengeyi oluşturabilir.

Cevizin Enerji Dolu Faydaları

Ceviz, enerji veren ve depolayan bir besindir aynı zamanda B vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Bu özellikleriyle ceviz, enerji ve şeker ihtiyacınızı rahatça karşılar. Ara öğünlerde ceviz tüketmek isterseniz, yoğurda ekleyerek farklı bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Zeytin Tüketiminin Mideye Faydaları

Zeytinin rengi siyah ya da yeşil olsun, mide rahatsızlıkları üzerindeki olumlu etkileri bulunmaktadır. Özellikle rahatsız eden şişkinlikten kurtulmak için zeytin ideal bir tercihtir. Bunun yanı sıra, zeytinin metabolizmayı hızlandırdığı da bilinmektedir.

Cevizin Kilo Vermeye ve Kolestrole Etkisi

ABD'deki bazı çalışmalara göre cevizin kilo verme sürecine olumlu katkıları vardır ve aynı zamanda kolesterol seviyelerini dengeleyebilir. Gün içinde alacağınız bir avuç ceviz, diğer diyet yöntemlerine kıyasla daha etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.

Zeytin ve ceviz, sağlık için kritik öneme sahip iki besindir. Zeytin, tok tutma ve mide rahatsızlıklarını giderme özellikleriyle bilinirken; ceviz, enerji sağlama ve kolesterolü dengede tutma gibi faydalara sahiptir.