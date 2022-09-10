Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı belgelendi!

Bir süredir aşk yaşayan Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır, ilk kez önceki gün Emirgan’daki bir kafede görüntülendi. Türkmen çıkışta “İlişkimiz yeni başladı. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Çok detay vermek istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum” dedi.

"İNANDIĞIM BİR İŞTE YER ALMAK İSTİYORUM"

Gazetecilerin, "Yeni sezonda neler yapacaksınız?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Güzel bir iş gelmesini bekliyorum. Birçok teklif geliyor ama bildiğiniz gibi çok kısa sürüyor projeler. Bundan dolayı çok dikkat ediyorum. İçime sinen ve inandığım bir işte yer almak istiyorum" açıklamasını yaptı.