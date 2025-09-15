Ekin Mert Daymaz’ın 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle Banyoda Dans Videosu Gündem Oldu

Ekin Mert Daymaz, 15 yaş küçük sevgilisi Beliz Yürekli ile banyoda dans videosu sonrası açıklama yaptı. Oyuncu, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Yayın Tarihi : 15-09-2025 09:21

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, kendisinden 15 yaş küçük üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile olan birlikteliğiyle sosyal medyada gündem oldu. İkilinin banyoda dans ederken çektiği video kısa sürede yayıldı.

Banyoda Dans Videosu Olay Yarattı

‘Çilek Kokusu’, ‘Hayat Sevince Güzel’, ‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘Korkuyorum Baba’ gibi yapımlarla tanınan 35 yaşındaki Daymaz’ın genç sevgilisiyle eğlenceli anlarını paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Video sonrası aralarındaki yaş farkı da tartışma konusu oldu.

Ekin Mert Daymaz’dan İlk Açıklama

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Ekin Mert Daymaz sessizliğini bozdu. Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Öncelikle gününüzü böyle bir haberle meşgul ettiğimiz için herkesten özür dileriz. Havuza girdiğimiz kıyafetlerle, yani mayolarımızla, ortak alandaki lavabo aynasında eğlenerek çektiğimiz videoyu alıp çarpıtanların kendi kirli zihniyetlerini sorgulaması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Sevgilim 20 Yaşında”

Daymaz ayrıca sevgilisi Beliz Yürekli’nin yaşına dair iddialara da yanıt verdi. “Sevgilim 19 değil 20 yaşında” diyerek yapılan haberlerdeki yanlış bilgilere dikkat çekti. Oyuncu, konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağını da açıkladı.

