Ekin Mert Daymaz TRT'nin yeni dizisi "Ağlayan Gelin"de

Ekin Mert Daymaz'ın yeni dizi projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Bozdağ Film'in TRT için hazırladığı bir yapım olan, futbolcu ikiz kardeşler Yasin ve Ersin ile güzeller güzeli genç kız Yeşil'in hayatlarının kesiştiği bir hikayeyi anlatacak dizide yer alacak. Daha önce duyurulan bilgilere göre, dizide Feyyaz Şerifoğlu ikiz kardeşlere, Sinan Tuzcu ise babaları Ali İhsan'a hayat verecek. Ayrıca, başrol için Ayça Ayşin Turan ile görüşmeler sürdürülüyordu.

Son gelişme olarak, Ekin Mert Daymaz, "Ağlayan Gelin" dizisinin ikinci erkek başrol karakteri olan Tufan'ı canlandıracak. Dizinin senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem tarafından yazıldı ve çekimler önümüzdeki haftalarda başlayacak.