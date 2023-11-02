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Ekin Mert Daymaz TRT'nin yeni dizisi "Ağlayan Gelin"de

TRT1'in Bozdağ Film tarafından üretilen yeni dizisi "Ağlayan Gelin" için oyuncu görüşmeleri sürdürülüyor ve son katılan isimlerden biri Ekin Mert Daymaz oldu.

Ekin Mert Daymaz TRT'nin yeni dizisi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-11-2023 14:05

Ekin Mert Daymaz'ın yeni dizi projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Bozdağ Film'in TRT için hazırladığı bir yapım olan, futbolcu ikiz kardeşler Yasin ve Ersin ile güzeller güzeli genç kız Yeşil'in hayatlarının kesiştiği bir hikayeyi anlatacak dizide yer alacak. Daha önce duyurulan bilgilere göre, dizide Feyyaz Şerifoğlu ikiz kardeşlere, Sinan Tuzcu ise babaları Ali İhsan'a hayat verecek. Ayrıca, başrol için Ayça Ayşin Turan ile görüşmeler sürdürülüyordu.

Son gelişme olarak, Ekin Mert Daymaz, "Ağlayan Gelin" dizisinin ikinci erkek başrol karakteri olan Tufan'ı canlandıracak. Dizinin senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem tarafından yazıldı ve çekimler önümüzdeki haftalarda başlayacak.

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