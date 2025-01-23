Ekin Koç'un 3 yıllık ilişkisinde mutsuz son

Başarılı oyuncu Ekin Koç, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Utah’ta düzenlenecek Sundance Film Festivali için kıyafet alışverişinde olduğunu söyleyen Koç, hem yaklaşan festivale hem de yeni projelerine dair açıklamalarda bulundu.

“Sundance’te Büyük Bir Heyecan Yaşıyoruz”

Sundance Film Festivali’nde gösterilecek “Öldürdüğün Şeyler” adlı filmde rol alan Koç, festival öncesi duygularını paylaştı. “Yarın Utah’a uçuyorum. Alireza Khatami’nin çektiği çok özel bir projeyle oradayız. Ödül almayı elbette isteriz ama sonuçta çok güçlü rakipler var. Sürecin tadını çıkarmaya odaklandık” dedi.

Koç, Türk yapımlarının son yıllarda uluslararası arenada daha fazla yer bulmasıyla ilgili, “Her üretilen proje kıymetli. Bu durum sektöre ekonomik katkı sağlarken, daha çok insan için fırsat yaratıyor. Bu açıdan oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Barış Manço Filmine Yoğun Hazırlık

Barış Manço’nun hayatını konu alan bir projede efsane sanatçıyı canlandıracak olan Koç, bu özel rol için çalışmalara erken başladığını belirtti. “Önümüzde altı ay kadar bir süreç var. Şarkıları ben okuyacağım, o yüzden çok çalışıyorum. Sesime çok güvenmiyorum, bu yüzden erken başlamak istedim” dedi.

En sevdiği Barış Manço şarkıları sorulduğunda ise “Çok fazla var. ‘Kol Düğmeleri’ ve ‘Dönence’ gibi klasikler herkes için kıymetli. Barış Manço, hem Fransızca hem İngilizce şarkılar söyleyerek her şeyi denemiş çok özel bir sanatçıydı” diye konuştu.

Sessiz Sedasız Ayrılık

Kariyerindeki başarılarıyla sıkça gündeme gelen Koç, özel hayatına dair sorulara da yanıt verdi. Üç yıldır birlikte olduğu Ukraynalı model Irina Lunkova ile ayrıldıklarını doğrulayan oyuncu, “Ne yazık ki ilişki devam etmiyor, bitti. Bir süre oldu” dedi.

Ekin Koç, gerek yerli projelerdeki performansı gerekse uluslararası arenadaki çalışmalarıyla hayranlarının heyecanla takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.