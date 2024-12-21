Ekin Koç ve gizemli arkadaşı Bebek'te görüntülendi

Yakında çekimlerine başlanacak olan 'Barış Manço' filminde başrol oynayacak olan ünlü oyuncu Ekin Koç, Bebek'te kız arkadaşıyla birlikte kameralara yakalandı.

Birlikte bir taksiye binerken görüntülenen çift, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşadı. Koç'un rahat tavırlarla kahkaha attığı anlarda, yanında bulunan genç kadın kameralardan kaçmaya çalıştı.

Muhabirlerin “Ekin Bey, hanımefendi kız arkadaşınız mı?” sorusuna oyuncu sessiz kalarak herhangi bir açıklama yapmadı. Çift, hızla taksiye binerek gözlerden uzaklaştı.

Ekin Koç, merakla beklenen 'Barış Manço' biyografisindeki performansı kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.