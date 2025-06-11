Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ı Buluşturan Vicdansız Dizisinden İlk Kare Yayınlandı

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan, Vicdansız dizisinde yeniden buluştu. Hafıza, aşk ve gizem dolu hikâyesiyle dikkat çeken diziden ilk kare yayınlandı.

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ı Buluşturan Vicdansız Dizisinden İlk Kare Yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-06-2025 13:54

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan, “Sen İnandır” filminden sonra bu kez Vicdansız dizisinde yeniden bir araya geliyor. Tod platformu için hazırlanan ARC Film imzalı yapımın çekimleri başladı. Diziye ait ilk kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aşk, Hafıza ve Gizemle Örülü Bir Hikâye

Gerçek aşk bazen sadece birinin hatırlamasıyla yaşar” mottosuyla yola çıkan Vicdansız, izleyiciyi psikolojik gerilim ve dram ekseninde unutulmaz bir aşk hikayesine davet ediyor. Hikâyenin merkezinde Deniz (Ekin Koç) isimli başarılı ve hırslı bir finans uzmanı bulunuyor. Kariyerini taçlandıran ortaklık teklifi ve patronunun kızı Nilüfer’le olan ilişkisi bir yanda, kalbinin sahibi Vicdan ile yaşadığı gizli aşk diğer yanda…

Ancak her şey, yaşanan bir trafik kazasıyla altüst olur. Vicdan bir anda ortadan kaybolur. Ne kamera kayıtlarında ne de çevresindekilerin hafızasında Vicdan’a dair tek bir iz yoktur. Yalnızca Deniz, onun varlığından emindir. Ama ya Vicdan gerçekten hiç var olmamışsa?

Güçlü Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Levent Cantek imzalı senaryoyu, başarılı yönetmen Devrim Yalçın yönetiyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise oldukça iddialı:

  • Cansel Elçin

  • Feyza Sevil Güngör

  • Tansel Öngel

  • Emre Aslan

  • Cemal Toktaş

  • Mehmet Bozdoğan

  • Bülent Düzgünoğlu

Bu etkileyici kadro, aşkın hafıza ile imtihanını gözler önüne seriyor.

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