Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan, yeni dizi Vicdansız ile bir kez daha izleyicinin karşısına birlikte çıkmaya hazırlanıyor. İkili, daha önce büyük beğeni toplayan “Sen İnandır” adlı romantik filmde başrolü paylaşmıştı. Şimdi ise ARC Yapım imzasını taşıyan bu yepyeni projede ikinci kez partner olarak buluşuyorlar.

Vicdansız Dizisi TOD Platformunda Yayınlanacak

BeIN Connect’in dijital platformu TOD için hazırlanan Vicdansız dizisi, Mayıs ayında sete çıkacak. Dizinin yönetmenliğini başarılı isim Devrim Yalçın üstlenecek. Yapımcılığını ARC Yapım’ın üstlendiği proje, güçlü hikayesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Ekin Koç, Finans Uzmanı Rolünde

Yakışıklı oyuncu Ekin Koç, dizide başarılı ve hırslı bir finans uzmanını canlandıracak. Ayça Ayşin Turan’ın ise gizemli ve derin bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. İkilinin kimyası daha önce izleyici tarafından oldukça beğenilmişti. Bu yüzden Vicdansız dizisinin merakla beklenen projeler arasında yer alması kaçınılmaz.

Dijital Dünyanın Yeni Gözdesi Olmaya Aday

Vicdansız sadece oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla değil, aynı zamanda dijital platformlarda yayınlanacak olmasıyla da dikkat çekiyor. Dizi, TOD izleyicisine sürükleyici bir dram sunmayı hedefliyor.