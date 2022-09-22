Ekin Koç: Hastaneye gidiyoruz

Ekin Koç, geçtiğimiz gün Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ve annesi Şefika Koç ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.

Annesi ve sevgilisiyle birlikte bir mekanda oturan 30 yaşındaki oyuncu, aynı yerde karşılaştığı meslektaşı Nursel Köse ile sohbet ettikten sonra oradan ayrıldı.

"ANNEMİM UFAK BİR RAHATSIZLIĞI OLDU"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Annemin ufak bir rahatsızlığı oldu, kontrol amaçlı hastaneye gidiyoruz. Biraz acelemiz var kusura bakmayın daha sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.