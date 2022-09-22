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Gecce Magazin Haberleri

Ekin Koç: Hastaneye gidiyoruz

Bir süredir Ukraynalı model Irina Lunkova ile aşk yaşayan Ekin Koç, önceki gün sevgilisi ve annesi Şefika Koç ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularına cevap veren ünlü oyuncu, "Annemin ufak bir rahatsızlığı oldu, kontrol amaçlı hastaneye gidiyoruz. Biraz acelemiz var kusura bakmayın daha sonra konuşuruz" dedi.

Ekin Koç: Hastaneye gidiyoruz
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-09-2022 16:51

Ekin Koç, geçtiğimiz gün Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ve annesi Şefika Koç ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.

Annesi ve sevgilisiyle birlikte bir mekanda oturan 30 yaşındaki oyuncu, aynı yerde karşılaştığı meslektaşı Nursel Köse ile sohbet ettikten sonra oradan ayrıldı.

"ANNEMİM UFAK BİR RAHATSIZLIĞI OLDU"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Annemin ufak bir rahatsızlığı oldu, kontrol amaçlı hastaneye gidiyoruz. Biraz acelemiz var kusura bakmayın daha sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.

 

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