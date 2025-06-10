Ege’nin incisi Datça, bu yaz benzersiz bir lezzet buluşmasına hazırlanıyor!

Düzenlenecek olan “1.Datça Gastronomi Festivali” (Gastrofest Datça), yöresel tatlar ile modern mutfağı bir araya getirerek gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Ege’nin incisi Datça, bu yaz benzersiz bir lezzet buluşmasına hazırlanıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-06-2025 13:15

Festival, Datça’nın eşsiz doğasında, masmavi denizin kenarında, ağaçlarının gölgesinde ve Akdeniz esintileri eşliğinde gerçekleşecek. Yöresel üreticilerin stantlarından yerel ve ulusal  şeflerin özel sunumlarına, tadım atölyelerinden, panel ve söyleşilere kadar geniş bir içerikle zenginleştirilen festival, hem yerli hem yabancı misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerin konuk olarak da katılımıyla taçlanacak olan festival bu yıl ilk kez Datça’nın tam kalbinde düzenlenecek. Bu yılın mottosu “Sağlıklı ve lezzetli yaşamın zirvesindeki tatlar”  

Datça Gastronomi Festivali, sadece bir tat şöleni değil; aynı zamanda bir kültür, sanat ve doğa buluşması olacak. Müzik performansları, yerel halk oyunları, birbirinden leziz Anadolu lezzetleri tadım ve ikramlarıyla bu etkinlikte dört mevsimi bir arada yaşatacak. Gastro Fest Datça festival süresince tüm ziyaretçilere ilham verici bir atmosfer vadediyor.

Benzer Haberler
Türkiye’de çocuklarda işitme kaybı oranı küresel ortalamanın iki katı Türkiye’de çocuklarda işitme kaybı oranı küresel ortalamanın iki katı
Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Mehmet Dinçerler Konuk Oldu Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Mehmet Dinçerler Konuk Oldu
Magnolia Bakery Nişantaşı'nda Kapılarını Açtı! Magnolia Bakery Nişantaşı'nda Kapılarını Açtı!
Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Somer Sivrioğlu konuk oldu Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Somer Sivrioğlu konuk oldu
Bahar Geldi, Hava Değişkenliği Vücudu Zorlayabilir! Bahar Geldi, Hava Değişkenliği Vücudu Zorlayabilir!
Karaca'ya Effie Awards'tan 2 Büyük Ödül Karaca'ya Effie Awards'tan 2 Büyük Ödül
ÇOK OKUNANLAR
Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi
  • 09-06-2025 12:05

Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!
  • 05-06-2025 15:17

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
  • 10-06-2025 14:32

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?
  • 04-06-2025 17:18

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı
  • 05-06-2025 15:53

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı