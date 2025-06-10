Ege’nin incisi Datça, bu yaz benzersiz bir lezzet buluşmasına hazırlanıyor!

Festival, Datça’nın eşsiz doğasında, masmavi denizin kenarında, ağaçlarının gölgesinde ve Akdeniz esintileri eşliğinde gerçekleşecek. Yöresel üreticilerin stantlarından yerel ve ulusal şeflerin özel sunumlarına, tadım atölyelerinden, panel ve söyleşilere kadar geniş bir içerikle zenginleştirilen festival, hem yerli hem yabancı misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerin konuk olarak da katılımıyla taçlanacak olan festival bu yıl ilk kez Datça’nın tam kalbinde düzenlenecek. Bu yılın mottosu “Sağlıklı ve lezzetli yaşamın zirvesindeki tatlar”

Datça Gastronomi Festivali, sadece bir tat şöleni değil; aynı zamanda bir kültür, sanat ve doğa buluşması olacak. Müzik performansları, yerel halk oyunları, birbirinden leziz Anadolu lezzetleri tadım ve ikramlarıyla bu etkinlikte dört mevsimi bir arada yaşatacak. Gastro Fest Datça festival süresince tüm ziyaretçilere ilham verici bir atmosfer vadediyor.