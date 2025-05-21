Ege Kökenli'den Yürek Burkan Haber: “Bebeğimizi Kaybettik”

Ege Kökenli, 22 haftalık hamileyken bebeğini kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncunun acı dolu mesajı yürekleri burktu.

Ege Kökenli'den Yürek Burkan Haber: “Bebeğimizi Kaybettik”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2025 15:29

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı. Kökenli, acı haberi duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.

“Minik Kızımızı Kucağımıza Alamadık”

2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Ege Kökenli, kısa süre önce bebek beklediğini duyurmuştu. Ancak 5 buçuk aylık hamileyken yaşadığı beklenmedik bir komplikasyon nedeniyle kız bebeklerini kaybettiğini açıkladı. Oyuncu, "Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık" diyerek yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

“Hayat Bizi En Savunmasız Yerimizden Sınadı”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı duyguları samimiyetle anlatan Kökenli, “Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar. Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22’nci haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde kaybettik” ifadelerine yer verdi.

“Yüzde Bir İhtimalle Gerçekleşen Bir Durum”

Yaşadığı acının nadir görülen bir durum olduğunu da paylaşan Ege Kökenli, “Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz” dedi.

Kökenli'nin bu duygusal açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü oyuncunun bu zor sürecine saygı gösterilmesi yönünde takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

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