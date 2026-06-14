Ege Kökenli’den Sert Çıkış! O Yoruma Sinirler Gerildi

Ege Kökenli dedesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal süreci bir programda anlatınca hem çok konuşuldu hem yeniden gündeme geldi. Ama asıl olay paylaştığı fotoğrafın altına gelen saygısız bir yorum oldu. Ünlü oyuncu da bu duruma ilk kez açık açık tepki gösterdi.

Dede Kaybı Sonrası Duygusal Paylaşım

Ege Kökenli dedesinin vefatının ardından oldukça özel bir fotoğraf paylaşmıştı. Düğün gününden kalan bu karede hem kendisi gelinlikli hem dedesi yanında yer alıyordu.

Altına da oldukça duygusal bir not düşmüştü. Dedesi için “hayatındaki en güzel anılardan birinin kahramanı” gibi ifadeler kullanmıştı. Yani tamamen sevgi ve özlem dolu bir paylaşım yapmıştı.

Gelen Yorum Ortalığı Karıştırdı

Ama işin üzücü kısmı burada başlıyor. Bu paylaşımın altına gelen bir yorum Ege Kökenli’yi oldukça sinirlendirmiş. Çünkü yorum hem yanlış anlaşılmış hem saygısız bir üslup içermiş. Oyuncu özellikle paylaşımın içeriğinin hiç okunmadan yorum yapılmasına tepki gösterdi.

“Oku Be Güzel Kardeşim”

Ege Kökenli katıldığı programda bu olayı anlatırken oldukça net ve sert konuştu. Aslında en çok sinirlendiği şeyin yanlış anlaşılmak değil hiç okunmadan yorum yapılması olduğunu söyledi. “Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim” diyerek tepkisini dile getirdi. Bu sözler sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

Oyuncunun anlattığına göre paylaşıma yapılan yorum oldukça ağır ve kırıcı ifadeler içeriyordu. Hatta kendisi bu yorumun bir kadın tarafından yazıldığını da özellikle belirtti. Bu durum da sosyal medyada farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Birçok kişi insanların acı anlarında daha dikkatli olunması gerektiğini savundu.

“Asıl Sinirlendiğim Şey Okumamak”

Ege Kökenli’nin en çok üzerinde durduğu nokta aslında çok net: Okumadan anlamadan yapılan yorumlar. Ona göre insanlar sadece başlığa ya da görsele bakıp fikir yürütüyor.

Bu durumun kendisini çok sinirlendirdiğini açıkça dile getirdi. Çünkü ortada hem bir aile kaybı hem duygusal bir paylaşım vardı.

Sosyal Medyada Tepkiler İkiye Bölündü

Olayın ardından sosyal medya da ikiye bölündü. Bir kesim Ege Kökenli’ye hak verirken diğerleri de sosyal medyada her paylaşımın farklı yorumlanabileceğini savundu. Ama genel olarak bakıldığında çoğu kişi özellikle yas dönemlerinde daha saygılı olunması gerektiği konusunda hemfikir oldu.