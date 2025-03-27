Ege Kökenli, 4 Aylık Hamile: Bebek Müjdesi Geldi

Ege Kökenli, 4 aylık hamile ve bebek bekliyor! Hamilelik haberini paylaşan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini gizli tutuyor.

Ege Kökenli, 4 Aylık Hamile: Bebek Müjdesi Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-03-2025 17:30

Başarılı oyuncu Ege Kökenli, yeni bir hayata adım atmak üzere. Çakallarla Dans 7 filmi ve Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son olarak izleyici karşısına çıkan Kökenli, yaklaşık 4 aylık hamile olduğu müjdesini verdi. Ege Kökenli, Temmuz 2022'de iş insanı Lior Ahituv ile hayatını birleştirmiş ve mutlu bir evlilik sürüyordu. Şimdi ise mutlu çiftin bir bebek beklediği haberiyle sevenlerini sevindirdi.

Ege Kökenli'nin Bebek Bekleyişi

Son projeleriyle dikkat çeken Ege Kökenli, ekranlarda olduğu kadar özel hayatıyla da ilgi görüyor. Hamileliğiyle ilgili çok fazla detay paylaşmasa da, bebeklerinin cinsiyetini gizli tutmaya karar verdiği öğrenildi. En yakınlarına bile cinsiyeti açıklamayan Kökenli, hamilelik sürecini huzurlu ve özel bir şekilde geçiriyor.

Ege Kökenli ve Lior Ahituv'un Mutlu Evliliği

Ege Kökenli ve Lior Ahituv, Temmuz 2022’de dünya evine girmiş ve o günden beri mutlu bir yaşam sürdürüyor. Bu mutlu çifte gelen bebek haberi, birçok kişi tarafından sevinçle karşılandı. Ege Kökenli'nin anne olma yolunda attığı bu adım, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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