Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde merkez üssü bulunan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 16.19'da meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında gerçekleşti ve 6,22 kilometre derinlikte oldu.



