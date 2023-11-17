Advert

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde endişe verici bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla açıklarında, yerin 6.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-11-2023 17:42

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde merkez üssü bulunan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 16.19'da meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında gerçekleşti ve 6,22 kilometre derinlikte oldu.

 

Benzer Haberler
Galatasaray'dan, TFF'ye Süper Kupa başvurusu Galatasaray'dan, TFF'ye Süper Kupa başvurusu
Motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi! Motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi!
Bitlis Tanıtım Günleri: İstanbul’da Bir Anadolu Harikası Bitlis Tanıtım Günleri: İstanbul’da Bir Anadolu Harikası
Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması geldi! Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması geldi!
Bu yaşlarda olanlara EYT listesi geldi: Staj ve çıraklık sigortası olanlar yararlanacak mı? İşte detaylar... Bu yaşlarda olanlara EYT listesi geldi: Staj ve çıraklık sigortası olanlar yararlanacak mı? İşte detaylar...
5030 numarasına tek SMS ATIN 100.000 TL hesabınıza gelsin 5030 numarasına tek SMS ATIN 100.000 TL hesabınıza gelsin
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin
  • 14-11-2023 19:18

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin