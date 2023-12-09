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Edis'ten zeybek dansı

Edis unutulmaz konserinin kamera arkası görüntülerini yayınladı. Dedesi de ünlü bir Ege efesi olan Edis provalarda zeybek dansı oynadı.

Edis'ten zeybek dansı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2023 11:18
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