İtalya'da Aşk Başkadır! İbrahim Selim Ve Ayşe Şeyma Ketenci'den Sıcacık Tatil Karelerі!

Ünlü sunucu, oyuncu ve dijital içerik üreticisi İbrahim Selim bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Ayşe Şeyma Ketenci'yle birlikte tatil rotasını Avrupa'nın en romantik ülkelerinden İtalya'ya çevirdi. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tarihi ve kültürel bir seyahatle atan ünlü çift İtalya sokaklarında aşk tazeledi.

İtalya Sokaklarında Romantik Anlar

Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşe Şeyma Ketenci sevgilisi İbrahim Selim'le birlikte çıktıkları İtalya turnesinden en özel ve neşeli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayşe Şeyma Ketenci, sevgilisi İbrahim Selim'le İtalya gezilerinden fotoğraflar paylaştı. Tarihi mekanların fon oluşturduğu bu romantik kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek ünlü çifte adeta beğeni yağmuru yaşattı.

Takipçilerinden Uyum Mesajları Yağdı

Her zaman sempatik ve doğal tavırlarıyla sevilen İbrahim Selim'le sevgilisinin İtalya pozları Instagram ve X platformlarında kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Çiftin birbirine olan bakışları gözlerden kaçmazken hayranları fotoğrafların altına; "Çok asil bir çift oldunuz", "Maşallah, nazar değmesin" şeklinde binlerce övgü dolu ve destekleyici yorum bıraktı.